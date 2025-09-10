Desbaratan banda criminal ‘Los Indeseables del Norte Chico’ vinculada a tráfico de terrenos, extorsión y sicariato

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un día después de la operación que permitió desarticular la peligrosa banda de origen extranjero ‘Desa II’, la Policía Nacional y el Ministerio Público asestaron un nuevo golpe al crimen organizado.

Este miércoles, policías y fiscales realizaron un nuevo megaoperativo en el que desbarataron la banda ‘Los Indeseables del Norte Chico’, vinculada a delitos como tráfico de terrenos, extorsión y sicariato.

La operación permitió la detención preliminar por 15 días de distintos miembros de la banda, que -según la tesis fiscal- operaba desde 2019 en la zona norte de la región Lima.

En un comunicado, el Ministerio Público informó que el megaoperativo contempló el allanamiento y descerraje de 20 inmuebles, incluidas cinco celdas del establecimiento penitenciario de Huacho.

“Ello con el fin de incautar celulares, laptops, chips, dispositivos electrónicos y/o armas de fuego que contribuyan a la indagación y esclarecer el funcionamiento de la estructura criminal”, indicó la institución.



¿Qué delitos se les imputa a ‘Los Indeseables del Norte Chico’?

El fiscal provincial Luis Salas Ostos, que lideró la diligencia por parte del Ministerio Público, informó que ‘Los Indeseables del Norte Chico’ está involucrada en delitos como tráfico de terrenos, extorsión y sicariato.

La red elaboraba escrituras públicas, minutas, entre otros documentos falsos, para dar apariencia de legalidad a los terrenos usurpados.

“Los integrantes de esta organización, el denominado brazo armado, daría cuenta de la incursión en terrenos que están desprotegidos o, incluso, en terrenos que, teniendo un legítimo poseedor, son posicionados”, manifestó.

Asimismo, la banda amenazaba a sindicatos y obreros de construcción civil, así como a cobradores y conductores de vehículos en paraderos informales, bajo conceptos de “seguridad”, refirió el fiscal Salas Ostos.

En este megaoperativo, participaron 22 fiscales adjuntos de diversas especialidades y agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional.

