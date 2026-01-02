Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 02 de enero: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 02 de enero?

Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Coop Aprovisa
  • Urbanización Pablo Boner
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 02 de Enero, 6:40 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 02 de Enero, 2:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. 21 de Diciembre - Esquema Zevallos
  • Urbanización A.H. Santa Rosa - Esquema Zevallos
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 02 de Enero, 7:06 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 02 de Enero, 3:02 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Sol de La Molina - 2da Etapa
  • Urbanización Sol de La Molina - 3ra Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 02 de Enero, 7:50 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 02 de Enero, 3:50 pm
