Corte de agua en Lima hoy 02 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este domingo, la suspensión del servicio de agua potable en Lima continuará en diversas zonas como parte del mantenimiento programado por Sedapal.Estas labores son clave para modernizar la infraestructura de almacenamiento y mejorar la distribución del recurso hídrico en la ciudad. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones con anticipación para garantizar su abastecimiento y reducir cualquier inconveniente derivado de la interrupción temporal.

Sedapal ha informado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para ofrecer un servicio más eficiente y de mejor calidad a los ciudadanos de Lima y Callao. Durante la jornada del domingo, distintos distritos experimentarán cortes de agua en horarios específicos, por lo que es importante que los residentes consulten el cronograma y administren adecuadamente el agua almacenada. Este esfuerzo busca fortalecer el sistema de distribución y evitar fallas en el suministro a largo plazo.

Para minimizar el impacto de la restricción, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna en los puntos más afectados para garantizar el acceso al agua potable. Asimismo, la entidad insta a la población a mantenerse informada a través de sus redes sociales y su página web, donde se detallan los horarios y distritos comprometidos en esta medida. Se recomienda hacer un uso eficiente del recurso tanto antes como durante la suspensión del servicio para evitar contratiempos.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, domingo 02 de noviembre?

Distrito VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Urbanización La Encantada

Urbanización Edilberto Ramos

Urbanización Agrupación Pachacamac, Barrio 3, Sector II Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 02 de Noviembre, 5:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 02 de Noviembre, 3:00 pm

Distrito VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Chavín de Huantar, Sección 3, Grupo 29

Urbanización Cerc, Sector 3, Grupo 29 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 02 de Noviembre, 5:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 02 de Noviembre, 3:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo ROTURA DE TUBERIA MATRIZ Localidades / Áreas afectadas Urbanización José Carlos Mariátegui

Urbanización Santiago Antúnez de Mayolo

Urbanización Santa Rosa de Lima

Urbanización San Juan de Dios

Urbanización Villa María del Triunfo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 02 de Noviembre, 5:30 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 02 de Noviembre, 3:30 pm

Distrito SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas El Brillante, Urbanización

Pueblo Joven Brillante Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 02 de Noviembre, 6:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 02 de Noviembre, 4:00 pm

Distrito SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Urbanización 1 de Mayo (A.H. Ampliación)

Urbanización Leóncio Prado (A.H. Sector)

Urbanización 1 de Mayo (P.J.)

Urbanización Ollantay (P.J. Sector Alta) Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 02 de Noviembre, 6:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 02 de Noviembre, 4:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Urbanización Nueva Esperanza Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 02 de Noviembre, 5:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 02 de Noviembre, 3:00 pm

Distrito SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Urbanización La Libertad

Urbanización Mártires de San Juan

Urbanización Asociación Nuestra Señora de Guadalupe

Urbanización Pueblo Joven Solidaridad

Urbanización Pueblo Joven Villa Solidaridad

Urbanización Las Flores

Urbanización San Juan Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 02 de Noviembre, 6:30 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 02 de Noviembre, 4:30 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Asociación Los Pinos Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 02 de Noviembre, 7:35 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 02 de Noviembre, 2:00 pm