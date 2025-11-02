Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 02 de noviembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este domingo, la suspensión del servicio de agua potable en Lima continuará en diversas zonas como parte del mantenimiento programado por Sedapal.Estas labores son clave para modernizar la infraestructura de almacenamiento y mejorar la distribución del recurso hídrico en la ciudad. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones con anticipación para garantizar su abastecimiento y reducir cualquier inconveniente derivado de la interrupción temporal.

Sedapal ha informado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para ofrecer un servicio más eficiente y de mejor calidad a los ciudadanos de Lima y Callao. Durante la jornada del domingo, distintos distritos experimentarán cortes de agua en horarios específicos, por lo que es importante que los residentes consulten el cronograma y administren adecuadamente el agua almacenada. Este esfuerzo busca fortalecer el sistema de distribución y evitar fallas en el suministro a largo plazo.

Para minimizar el impacto de la restricción, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna en los puntos más afectados para garantizar el acceso al agua potable. Asimismo, la entidad insta a la población a mantenerse informada a través de sus redes sociales y su página web, donde se detallan los horarios y distritos comprometidos en esta medida. Se recomienda hacer un uso eficiente del recurso tanto antes como durante la suspensión del servicio para evitar contratiempos.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, domingo 02 de noviembre?

Distrito

VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización La Encantada
  • Urbanización Edilberto Ramos
  • Urbanización Agrupación Pachacamac, Barrio 3, Sector II
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 02 de Noviembre, 5:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 02 de Noviembre, 3:00 pm
Distrito

VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Chavín de Huantar, Sección 3, Grupo 29
  • Urbanización Cerc, Sector 3, Grupo 29
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 02 de Noviembre, 5:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 02 de Noviembre, 3:00 pm
Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
ROTURA DE TUBERIA MATRIZ
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización José Carlos Mariátegui
  • Urbanización Santiago Antúnez de Mayolo
  • Urbanización Santa Rosa de Lima
  • Urbanización San Juan de Dios
  • Urbanización Villa María del Triunfo
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 02 de Noviembre, 5:30 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 02 de Noviembre, 3:30 pm
Distrito

SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • El Brillante, Urbanización
  • Pueblo Joven Brillante
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 02 de Noviembre, 6:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 02 de Noviembre, 4:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización 1 de Mayo (A.H. Ampliación)
  • Urbanización Leóncio Prado (A.H. Sector)
  • Urbanización 1 de Mayo (P.J.)
  • Urbanización Ollantay (P.J. Sector Alta)
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 02 de Noviembre, 6:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 02 de Noviembre, 4:00 pm
Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Nueva Esperanza
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 02 de Noviembre, 5:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 02 de Noviembre, 3:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización La Libertad
  • Urbanización Mártires de San Juan
  • Urbanización Asociación Nuestra Señora de Guadalupe
  • Urbanización Pueblo Joven Solidaridad
  • Urbanización Pueblo Joven Villa Solidaridad
  • Urbanización Las Flores
  • Urbanización San Juan
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 02 de Noviembre, 6:30 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 02 de Noviembre, 4:30 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación Los Pinos
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 02 de Noviembre, 7:35 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 02 de Noviembre, 2:00 pm
IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

