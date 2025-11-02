Cardenal Castillo lamentó nuevo ataque a un bus de transporte público: "Por simplemente trabajar, sube uno y le dispara"

El cardenal Carlos Castillo se pronunció este domingo con relación a la situación de violencia e inseguridad que afecta al país, pero en especial por los casos de extorsión y sicariato contra el gremio de transporte, a puertas del paro convocado para este martes 4 de noviembre y tras el ataque a un bus de la línea 52 en Chorrillos.

"Por simplemente trabajar en un bus, sube uno y le dispara. Hermanos y hermanas, estamos llamados hondamente a un proceso solidario", expresó.

Durante su homilia en la Catedral de Lima, el cardenal Castillo expresó su solidaridad con los conductores del transporte público y solicitó a la ciudadanía no ser indiferentes ante estos hechos.

Además, señaló que el acompañamiento social y también en comunidad es necesario para enfrentar la violencia.

"Es el camino de salvación y que siendo solidarios podamos contrarrestar y neutralizar toda la violencia, todo el desprecio, toda la pedantería que pulula hoy día, tanto en la sociedad como en la iglesia. Y hagamos una iglesia y una sociedad de verdaderos hermanos", puntualizó.

Como se recuerda, un bus de la línea 52, conocida como “T”, fue atacado a balazos la noche del sábado. La unidad de la empresa Etusa fue interceptada en el cruce de la avenida Los Pinos con el jirón San Felipe, en el distrito limeño de Chorrillos. Los atacantes dispararon al menos cinco veces contra el vehículo.

Cardenal Carlos Castillo lamentó un nuevo ataque a un bus de transporte público ocurrido en Chorrillos

Mininter crea división de investigación de extorsión

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció en rueda de prensa la creación de la División de Investigación de Extorsiones, una nueva unidad dentro de la Policía que estará integrada por agentes especializados con inteligencia operativa y equipos articulados, para combatir este delito que, afirmó, ha crecido 18% a nivel nacional, 36% en Lima y 33% en el Callao.

Asimismo, informó que esta nueva división policial estará liderada por el coronel Víctor Revoredo, quien cuenta con el respaldo del presidente José Jerí y de la comandancia general de la Policía Nacional.

En breves declaraciones para RPP, el coronel Víctor Revoredo dijo que hará "todo lo humanamente posible" en la tarea asignada.