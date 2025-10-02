Corte de agua en Lima hoy 02 de octubre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.
A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.
Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 02 de octubre?
LA MOLINA: Corte de Agua hoy
- Los Árbolitos
- Huertos de La Molina
- Piedra Viva
- Torre Lagunas
- Cooperativa Musa - 1ra Etapa
- Cooperativa Musa - 2da Etapa
- Cooperativa Musa - 4ta Etapa
- Cooperativa Musa - 5ta Etapa
- Nueva Las Lagunas
- Piedra Viva
- Las Laderas
- Lagunas de La Molina - 1ra Etapa
- Lagunas de La Molina - 2da Etapa
- Lagunas de La Molina - 3ra Etapa
- Mástil de La Laguna
- La Molina Real
- Musa
- Musa - 3ra Etapa
- Musa - Etapa II
- San Remo
- Sol de La Molina - 1ra Etapa
- Sol de La Molina - 2da Etapa
- Sol de La Molina - 3ra Etapa
- Sol de La Molina - 4ta Etapa
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Daniel Alcides Carrión
- Urbanización A.H. Eduardo de la Pinella
- Urbanización A.H. Jesús Oropeza
- Urbanización A.H. La Villa Verde
- Urbanización A.H. Las Delicias
- Urbanización A.H. Los Artesanos
- Urbanización A.H. Horacio Zevallos Gamez
- Urbanización A.H. Chavín de Huantár - Sector 5 de Mayo
- Urbanización A.H. Chavín de Huantár - Sector 30 de Agosto
- Urbanización A.H. Chavín de Huantár - Sector Fe y Alegría
- Urbanización A.H. Sargento Lores
- Urbanización A.H. Valle Hermoso
- Urbanización A.H. Villa Mercedes
- Urbanización Agrupación Las Gardenias
- Urbanización Agrupación Niño Jesús, P.I. Chavín de Huantár
- Urbanización Agrupación Ramiro Priale II
- Urbanización APV Los Álamos de Cantogrande
- Urbanización Asociación Buenos Aires
- Urbanización Asociación Villa Mercedes
- Urbanización Cooperativa Huancaray
- Urbanización Cooperativa La Unión
- Urbanización Cooperativa Mariscal Luzuriaga