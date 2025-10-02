Corte de agua en Lima hoy 02 de octubre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 02 de octubre?

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Los Árbolitos

Huertos de La Molina

Piedra Viva

Torre Lagunas

Cooperativa Musa - 1ra Etapa

Cooperativa Musa - 2da Etapa

Cooperativa Musa - 4ta Etapa

Cooperativa Musa - 5ta Etapa

Nueva Las Lagunas

Piedra Viva

Las Laderas

Lagunas de La Molina - 1ra Etapa

Lagunas de La Molina - 2da Etapa

Lagunas de La Molina - 3ra Etapa

Mástil de La Laguna

La Molina Real

Musa

Musa - 3ra Etapa

Musa - Etapa II

San Remo

Sol de La Molina - 1ra Etapa

Sol de La Molina - 2da Etapa

Sol de La Molina - 3ra Etapa

Sol de La Molina - 4ta Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 02 de Octubre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 02 de Octubre, 11:50 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización San Francisco

Club Campestre Lagunas de La Molina - II Etapa

Club Campestre La Laguna

Lagunas de La Molina - I Etapa

Lagunas de La Molina - II Etapa

Lagunas de La Molina - III Etapa

Mástil de La Laguna

Urbanización San Francisco

Las Terrazas Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 02 de Octubre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 02 de Octubre, 11:50 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Daniel Alcides Carrión

Urbanización A.H. Eduardo de la Pinella

Urbanización A.H. Jesús Oropeza

Urbanización A.H. La Villa Verde

Urbanización A.H. Las Delicias

Urbanización A.H. Los Artesanos

Urbanización A.H. Horacio Zevallos Gamez

Urbanización A.H. Chavín de Huantár - Sector 5 de Mayo

Urbanización A.H. Chavín de Huantár - Sector 30 de Agosto

Urbanización A.H. Chavín de Huantár - Sector Fe y Alegría

Urbanización A.H. Sargento Lores

Urbanización A.H. Valle Hermoso

Urbanización A.H. Villa Mercedes

Urbanización Agrupación Las Gardenias

Urbanización Agrupación Niño Jesús, P.I. Chavín de Huantár

Urbanización Agrupación Ramiro Priale II

Urbanización APV Los Álamos de Cantogrande

Urbanización Asociación Buenos Aires

Urbanización Asociación Villa Mercedes

Urbanización Cooperativa Huancaray

Urbanización Cooperativa La Unión

Urbanización Cooperativa Mariscal Luzuriaga Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 02 de Octubre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 02 de Octubre, 10:35 pm