¡Tres horas de show! Guns N' Roses inició en Costa Rica el tramo latinoamericano de la gira que los traerá por cuarta vez a Perú

¡Cada vez más cerca de Perú! Guns N' Roses inició en Costa Rica el tramo latinoamericano de su gira Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things, que traerá a la banda estadounidense por cuarta vez a nuestro país.

La agrupación ofreció ayer, 1 de octubre, un extenso concierto en el Estadio Nacional de Costa Rica, en San José; en el que interpretó más de 25 canciones, entre clásicos de la banda y algunos covers.

La prensa costarricense resaltó la presentación de Guns N' Roses, que se extendió hasta por casi tres horas; destacando especialmente la performance del guitarrista Slash, que hizo gala de su calidad intacta, tanto en las canciones de la banda como en un extenso solo que se llevó los aplausos de todo el recinto.

Guns N' Roses continuará su gira latinoamericana con un concierto en El Salvador, el próximo sábado; tras lo cual tiene previsto presentarse en Bogotá, el 7 de octubre. No obstante, este recital corre peligro de cancelarse, por falta de autorización de las autoridades locales.

La banda estadounidense ofrecerá en Perú un concierto en el Estadio Nacional de Lima el próximo 5 de noviembre, en lo que será la cuarta vez que se presente en suelo peruano, tras sus shows de 2010, 2016 y 2022.



Este es el setlist de canciones del concierto de Guns N' Roses en Costa Rica

El inicio de la gira latinoamericana de Guns N' Roses puede darnos una idea del show que ofrecerá la banda en suelo peruano. Estas fueron las canciones que interpretó en el concierto del 1 de octubre en San José:



-Welcome to the Jungle

-Bad Obsession

-Mr. Brownstone

-Chinese Democracy

-It's So Easy

-Live and Let Die (cover de Wings)

-Slither (cover de Velvet Revolver)

-Estranged

-Pretty Tied Up

-Rocket Queen

-Yesterdays

-Knockin' on Heaven's Door (cover de Bob Dylan)

-Don't Cry

-Double Talkin' Jive

-Sabbath Bloody Sabbath (cover de Black Sabbath)

-Civil War

-So Fine

-Down on the Farm (cover de U.K. Subs)

-You Could Be Mine

-Hard Skool

-Solo de guitarra de Slash

-Sweet Child o' Mine

-November Rain

-Wichita Lineman (cover de Jimmy Webb)

-Patience

-Nightrain

-Paradise City

