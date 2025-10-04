Corte de agua en Lima hoy 04 de octubre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.

Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.

Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 04 de octubre?

Distrito LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización - A.H. Las Praderas de Huachipa

Urbanización - A.H. Municipal Pampa Olivares Villa Leticia

Urbanización - APV El Bosque - ECNC

Urbanización - APV Los Aviadores

Urbanización - Asociación Agropecuaria Haras El Huayco Huachipa

Urbanización - Asociación Agrupación Vecinal del Bosque - Anexo 8

Urbanización - Asociación Cajamarquilla

Urbanización - Asociación Chambala I Etapa - ECNC

Urbanización - Asociación Copropietarios Los Alisos

Urbanización - Asociación de Propietarios Residencial Virgen del Buen Paso

Urbanización - Asociación Hubert Lanssier

Urbanización - Asociación Los Lotiz. Claveles

Urbanización - Asociación Los Rosales de Chambala

Urbanización - Asociación Los Sauces de Cajamarquilla

Urbanización - Asociación Lotiz. Curva Chambala

Urbanización - Asociación Lotiz. Pre Urbano Nievería 1ra Etapa

Urbanización - Asociación Lotiz. Pre Urbano Nievería 1ra Etapa Mz. A H

Urbanización - Asociación Millenium Cajamarquilla

Urbanización - Asociación Programa de Vivienda Mantaro

Urbanización - Asociación Propietarios Los Portales de Nievería

Urbanización - Asociación San Francisco de Chambala

Urbanización - Asociación Señor de la Exaltación de Cajamarquilla

Urbanización - Asociación Señor de la Exaltación de Huachipa

Urbanización - Asociación Señor de Muruhuay - ECNC

Urbanización - Urb. Las Palmeras de Huachipa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 04 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 04 de Octubre, 11:50 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Zona X, Urbanización A.H. Huaycán Fecha / Hora de inicio de la interrupción Sábado 04 de Octubre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Sábado 04 de Octubre, 8:00 pm