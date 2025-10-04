Corte de agua en Lima hoy 04 de octubre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este sábado, continuará el corte del servicio de agua potable en diversas zonas de Lima como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estas intervenciones buscan optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución del recurso hídrico, garantizando un servicio más eficiente y sostenible para los ciudadanos. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones anticipadas para reducir el impacto de la interrupción y disponer de una reserva de agua suficiente.
Sedapal ha reafirmado en sus plataformas oficiales la importancia de estas labores para mejorar la calidad del abastecimiento en Lima y Callao. Durante el sábado, distintos sectores experimentarán cortes en horarios determinados, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma publicado y administren el agua almacenada de manera responsable. Estas acciones son clave para fortalecer la red de distribución y prevenir futuros inconvenientes en el suministro del recurso.
Para mitigar los efectos de la interrupción, Sedapal ha dispuesto la distribución de agua mediante camiones cisterna en las zonas más afectadas. Además, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales digitales, donde se detallan los horarios y distritos involucrados en esta medida. Para evitar complicaciones, se sugiere hacer un uso eficiente del agua antes y durante el periodo de restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, sábado 04 de octubre?
LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización - A.H. Las Praderas de Huachipa
- Urbanización - A.H. Municipal Pampa Olivares Villa Leticia
- Urbanización - APV El Bosque - ECNC
- Urbanización - APV Los Aviadores
- Urbanización - Asociación Agropecuaria Haras El Huayco Huachipa
- Urbanización - Asociación Agrupación Vecinal del Bosque - Anexo 8
- Urbanización - Asociación Cajamarquilla
- Urbanización - Asociación Chambala I Etapa - ECNC
- Urbanización - Asociación Copropietarios Los Alisos
- Urbanización - Asociación de Propietarios Residencial Virgen del Buen Paso
- Urbanización - Asociación Hubert Lanssier
- Urbanización - Asociación Los Lotiz. Claveles
- Urbanización - Asociación Los Rosales de Chambala
- Urbanización - Asociación Los Sauces de Cajamarquilla
- Urbanización - Asociación Lotiz. Curva Chambala
- Urbanización - Asociación Lotiz. Pre Urbano Nievería 1ra Etapa
- Urbanización - Asociación Lotiz. Pre Urbano Nievería 1ra Etapa Mz. A H
- Urbanización - Asociación Millenium Cajamarquilla
- Urbanización - Asociación Programa de Vivienda Mantaro
- Urbanización - Asociación Propietarios Los Portales de Nievería
- Urbanización - Asociación San Francisco de Chambala
- Urbanización - Asociación Señor de la Exaltación de Cajamarquilla
- Urbanización - Asociación Señor de la Exaltación de Huachipa
- Urbanización - Asociación Señor de Muruhuay - ECNC
- Urbanización - Urb. Las Palmeras de Huachipa
ATE: Corte de Agua hoy
- Zona X, Urbanización A.H. Huaycán