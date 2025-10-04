Así fue el levantamiento simultáneo del anda del Señor de los Milagros en el Perú y en el mundo [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este sábado, 4 de octubre, el Señor de los Milagros realiza su primer recorrido en las calles del centro de Lima. | Fuente: RPP

Este sábado, 4 de octubre, el Señor de los Milagros realiza su primer recorrido por las calles del centro de Lima. La imagen del Cristo Moreno salió de la iglesia de Las Nazarenas al mediodía, tras una ceremonia presidida por el cardenal Carlos Castillo.

Tras el tradicional toque de campana a cargo del arzobispo de Lima, 64 hermandades del Perú y del extranjero levantaron simultáneamente el anda en sus respectivas jurisdicciones.

Ciudades como París, Roma, Santiago de Chile, Caracas, Washington, entre otras, se unieron a este gesto simbólico que refleja la expansión de la fe en torno a la sagrada imagen.

El recorrido de este sábado del Cristo Moreno inició por la avenida Tacna, luego continuó por la avenida Emancipación y seguirá el jirón Chancay -donde se rendirá homenaje a los hermanos jubilados de la institución- y seguirá por el jirón Conde de Superunda para luego retornar a la avenida Tacna, con dirección al Monasterio de Las Nazarenas.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Señor de los Milagros recorrerá el Callao tras 22 años

El cardenal Castillo anunció días antes que este año habrá otra novedad: tras 22 años, la imagen visitará nuevamente la diócesis del Callao en un recorrido extraordinario el 26 de octubre.

Además, se han programado procesiones en diversas fechas del mes, misas diarias en el Santuario de Las Nazarenas y el regreso de las Meditaciones Nocturnas del Mes Morado a través de redes sociales.

La Hermandad del Señor de los Milagros, por su parte, precisó que las rutas incluirán homenajes en la Plaza Mayor de Lima, el Congreso de la República y el Hospital Loayza, además de la tradicional visita al Callao en el denominado Nazareno Móvil.