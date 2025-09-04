Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias con niños
EP 33 • 41:58
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Puerto de Chancay entre los riesgos para la seguridad hemisférica, dice profesor del Colegio de Guerra del Ejercito de EE.UU.
EP 1862 • 17:29
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 3 de agosto | (San Gregorio Magno) - "Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuese, se los llevaban; y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando"
EP 1067 • 12:10

Corte de agua en Lima hoy 04 de septiembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 04 de septiembre?

Distrito

EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Cataratas 2da Etapa, Las
  • Urbanización Asociación Lomas de Rosales, Las
  • Urbanización Asociación Lomas del Bosque, Las
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 04 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 04 de Septiembre, 11:50 pm
Distrito

CHORRILLOS: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Villa Venturo
  • Asociación Promoción FAP Luzurriaga Rico
  • Urbanización Brisas de Villa
  • Urbanización Country Club de Villa
  • Urbanización Encantada I
  • Urbanización Encantada III
  • Urbanización Encantada
  • Urbanización Huertos de Villa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 04 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 04 de Septiembre, 11:00 pm
Distrito

EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Cataratas
  • Urbanización 9 de Octubre
  • Urbanización Asociación Bosque
  • Urbanización Asociación Santa Mary
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 04 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 04 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Villanueva - Armando
  • Asociación Lacabamba
  • Urbanización San Elías
  • Urbanización Santa Luisa
  • Urbanización Santa Luisa - 2da Etapa
  • Urbanización Villa Sol - 1ra Etapa
  • Urbanización Villa Sol - 2da Etapa
  • Urbanización Villa Sol - 3ra Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 04 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 04 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

PUCUSANA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Doig Lossio
  • Urbanización A.H. Scorza
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 04 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 04 de Septiembre, 8:00 pm
Informes RPP

Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta

La Autoridad Nacional de Infraestructura, conocida como ANIN, se ha quedado sin fondos y varias de sus obras han quedado en el aire. Proyectos claves en Lambayeque y Cusco están paralizados, poniendo en riesgo a miles de familias y retrasando servicios de salud. ¿Qué consecuencias trae esta parálisis y cómo piensa resolverse? Escuchemos el informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA