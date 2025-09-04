Corte de agua en Lima hoy 04 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 04 de septiembre?

Distrito EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Cataratas 2da Etapa, Las

Urbanización Asociación Lomas de Rosales, Las

Urbanización Asociación Lomas del Bosque, Las Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 04 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 04 de Septiembre, 11:50 pm

Distrito CHORRILLOS: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Villa Venturo

Asociación Promoción FAP Luzurriaga Rico

Urbanización Brisas de Villa

Urbanización Country Club de Villa

Urbanización Encantada I

Urbanización Encantada III

Urbanización Encantada

Urbanización Huertos de Villa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 04 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 04 de Septiembre, 11:00 pm

Distrito EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Cataratas

Urbanización 9 de Octubre

Urbanización Asociación Bosque

Urbanización Asociación Santa Mary Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 04 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 04 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Villanueva - Armando

Asociación Lacabamba

Urbanización San Elías

Urbanización Santa Luisa

Urbanización Santa Luisa - 2da Etapa

Urbanización Villa Sol - 1ra Etapa

Urbanización Villa Sol - 2da Etapa

Urbanización Villa Sol - 3ra Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 04 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 04 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito PUCUSANA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Doig Lossio

Urbanización A.H. Scorza Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 04 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 04 de Septiembre, 8:00 pm