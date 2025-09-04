Últimas Noticias
Un sismo de magnitud 3.5 se registró en Lima esta mañana

El sismo fue sentido a las 11:32 a.m.
El sismo fue sentido a las 11:32 a.m. | Fuente: IGP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El epicentro del sismo se ubicó a 23 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete; reportó el Instituto Geofísico del Perú.

Un sismo de magnitud 3.5 se registró en la región Lima esta mañana, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 11:32 a.m.- se ubicó a 23 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete; a una profundidad de 70 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado II en la escala de Mercalli en la localidad de Chilca.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.

La capital de los temblores

El Instituto Geofísico del Perú informó que Lima es la región que ha registrado más sismos en lo que va del año.

Según información del Centro Sismológico Nacional (Censis), la región Lima ha sido sacudida por 95 temblores en el 2025. En segundo lugar, aparece Arequipa, con 72 movimientos sísmicos; seguida de Ica (67), Piura (47), Áncash (35), Moquegua (17) y Tacna (29).

A nivel nacional, el IGP indico que se han reportado 589 sismos de distinta magnitud en lo que va del año.

Este 2025, el sismo más fuerte que sacudió Lima ocurrió el pasado 15 de junio. Aquel día, domingo, la capital y el Callao soportaron un sismo de magnitud 6.1, que dejó como trágico saldo un fallecido, varios heridos y reportes de daños en diversas estructuras.

IGP Sismo Lima Instituto Geofísico del Perú

