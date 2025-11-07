Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 07 de noviembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 07 de noviembre?

Distrito

SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Jazmines del Naranjal
  • Nísperos
  • Residencial Los Eucaliptos
  • Residencial Monte Azul
  • Residencial San Antonio
  • Asociación Los Andes
  • Asociación Brisas de Santa Rosa
  • Asociación Monte de los Olivos
  • Asociación Ojihua
  • Asociación Los Olivos Villa Residencial
  • Asociación Papa Juan Pablo
  • Asociación Paraíso Florido - 1ra Etapa
  • Asociación Paraíso Florido - 2da Etapa
  • Asociación Los Pinos del Norte
  • Asociación Propietarios Las Mercedes
  • Asociación Residencial San Francisco
  • Asociación Residencial Santa Rosa
  • Asociación Sagrado Corazón de Jesús
  • Asociación Santa Isabel
  • Asociación Santa María del Valle
  • Asociación Santa María del Valle - 3ra Etapa
  • Asociación Villa El Amauta
  • Asociación Villa San Remo
  • Asociación Virgen de las Nieves
  • Asociación Vivienda Santa Rosita de Naranjal
  • Asociación Vivienda Los Jardines de Santa Rosa
  • Asociación Vivienda Paraíso Dorado
  • Cooperativa Huanaspampa
  • Cooperativa San Juan de Salinas
  • Cooperativa San Juan de Salinas - 1ra Etapa
  • Cooperativa San Juan de Salinas - 2da Etapa
  • Cooperativa San Juan de Salinas - 3ra Etapa
  • Cooperativa Virgen de Fátima
  • Urbanización Jardines de Naranjal - 1ra Etapa
  • Urbanización Virgen del Rosario
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 07 de Noviembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 07 de Noviembre, 8:00 pm
Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Carrión, Daniel Alcides
  • Urbanización A.H. Priale, Ramiro
  • Urbanización A.H. Rosario
  • Urbanización A.H. Unión
  • Urbanización A.H. Vargas Llosa, Mario
  • Urbanización A.H. Virgen de las Mercedes
  • Urbanización P.J. Nueva Esperanza
  • Urbanización P.J. Porvenir, El
  • Urbanización P.J. Tablada de Lurín
  • Urbanización P.J. Vallejo - Ampl. César
  • Urbanización P.J. Vallejo, César
  • Urbanización P.J. Virgen de Lourdes
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 07 de Noviembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 07 de Noviembre, 8:00 pm
