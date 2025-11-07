Corte de agua en Lima hoy 07 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 07 de noviembre?

Distrito SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Jazmines del Naranjal

Nísperos

Residencial Los Eucaliptos

Residencial Monte Azul

Residencial San Antonio

Asociación Los Andes

Asociación Brisas de Santa Rosa

Asociación Monte de los Olivos

Asociación Ojihua

Asociación Los Olivos Villa Residencial

Asociación Papa Juan Pablo

Asociación Paraíso Florido - 1ra Etapa

Asociación Paraíso Florido - 2da Etapa

Asociación Los Pinos del Norte

Asociación Propietarios Las Mercedes

Asociación Residencial San Francisco

Asociación Residencial Santa Rosa

Asociación Sagrado Corazón de Jesús

Asociación Santa Isabel

Asociación Santa María del Valle

Asociación Santa María del Valle - 3ra Etapa

Asociación Villa El Amauta

Asociación Villa San Remo

Asociación Virgen de las Nieves

Asociación Vivienda Santa Rosita de Naranjal

Asociación Vivienda Los Jardines de Santa Rosa

Asociación Vivienda Paraíso Dorado

Cooperativa Huanaspampa

Cooperativa San Juan de Salinas

Cooperativa San Juan de Salinas - 1ra Etapa

Cooperativa San Juan de Salinas - 2da Etapa

Cooperativa San Juan de Salinas - 3ra Etapa

Cooperativa Virgen de Fátima

Urbanización Jardines de Naranjal - 1ra Etapa

Urbanización Virgen del Rosario Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 07 de Noviembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 07 de Noviembre, 8:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Carrión, Daniel Alcides

Urbanización A.H. Priale, Ramiro

Urbanización A.H. Rosario

Urbanización A.H. Unión

Urbanización A.H. Vargas Llosa, Mario

Urbanización A.H. Virgen de las Mercedes

Urbanización P.J. Nueva Esperanza

Urbanización P.J. Porvenir, El

Urbanización P.J. Tablada de Lurín

Urbanización P.J. Vallejo - Ampl. César

Urbanización P.J. Vallejo, César

Urbanización P.J. Virgen de Lourdes Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 07 de Noviembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 07 de Noviembre, 8:00 pm