Corte de agua en Lima hoy 07 de noviembre: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 07 de noviembre?
- Jazmines del Naranjal
- Nísperos
- Residencial Los Eucaliptos
- Residencial Monte Azul
- Residencial San Antonio
- Asociación Los Andes
- Asociación Brisas de Santa Rosa
- Asociación Monte de los Olivos
- Asociación Ojihua
- Asociación Los Olivos Villa Residencial
- Asociación Papa Juan Pablo
- Asociación Paraíso Florido - 1ra Etapa
- Asociación Paraíso Florido - 2da Etapa
- Asociación Los Pinos del Norte
- Asociación Propietarios Las Mercedes
- Asociación Residencial San Francisco
- Asociación Residencial Santa Rosa
- Asociación Sagrado Corazón de Jesús
- Asociación Santa Isabel
- Asociación Santa María del Valle
- Asociación Santa María del Valle - 3ra Etapa
- Asociación Villa El Amauta
- Asociación Villa San Remo
- Asociación Virgen de las Nieves
- Asociación Vivienda Santa Rosita de Naranjal
- Asociación Vivienda Los Jardines de Santa Rosa
- Asociación Vivienda Paraíso Dorado
- Cooperativa Huanaspampa
- Cooperativa San Juan de Salinas
- Cooperativa San Juan de Salinas - 1ra Etapa
- Cooperativa San Juan de Salinas - 2da Etapa
- Cooperativa San Juan de Salinas - 3ra Etapa
- Cooperativa Virgen de Fátima
- Urbanización Jardines de Naranjal - 1ra Etapa
- Urbanización Virgen del Rosario
Viernes 07 de Noviembre, 12:00 pm
Viernes 07 de Noviembre, 8:00 pm
- Urbanización A.H. Carrión, Daniel Alcides
- Urbanización A.H. Priale, Ramiro
- Urbanización A.H. Rosario
- Urbanización A.H. Unión
- Urbanización A.H. Vargas Llosa, Mario
- Urbanización A.H. Virgen de las Mercedes
- Urbanización P.J. Nueva Esperanza
- Urbanización P.J. Porvenir, El
- Urbanización P.J. Tablada de Lurín
- Urbanización P.J. Vallejo - Ampl. César
- Urbanización P.J. Vallejo, César
- Urbanización P.J. Virgen de Lourdes
Viernes 07 de Noviembre, 8:00 am
Viernes 07 de Noviembre, 8:00 pm