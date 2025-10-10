Corte de agua en Lima hoy 10 de octubre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 10 de octubre?
SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy
- Sector 254
- Sector 255
VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy
- América, Las
- Ampliación Pueblo Joven Monte Bektu
- Brilla el Sol - Ampliación
- Caminos de la Hermandad
- Malvinas, Las
- Mariátegui, José Carlos
- 3 de Mayo
- El Paraíso
- Villa Limatambo
- Zevallos Games, Horacio
- Sector San Gabriel Alto, Pueblo Joven J.C.M.
- Las Lomas
LA MOLINA: Corte de Agua hoy
- Sector 196
- Urbanización P.J. Viña Alta
- Urbanización Lagunas de La Molina - 1ra Etapa
- Urbanización Lagunas de La Molina - 2da Etapa
- Urbanización Lagunas de La Molina - 3ra Etapa
LA MOLINA: Corte de Agua hoy
- Sector 197
- Urbanización Capilla Super, Manzana U3/T - Hospital La Errado
- Urbanización Capilla Super, Manzana U4 - La Errado
- Urbanización Capilla
- Urbanización Las Colinas
- Urbanización Portada del Sol, 2da Etapa