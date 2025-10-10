Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 10 de octubre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 10 de octubre?

Distrito

SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 254
  • Sector 255
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 10 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 10 de Octubre, 6:00 pm
Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • América, Las
  • Ampliación Pueblo Joven Monte Bektu
  • Brilla el Sol - Ampliación
  • Caminos de la Hermandad
  • Malvinas, Las
  • Mariátegui, José Carlos
  • 3 de Mayo
  • El Paraíso
  • Villa Limatambo
  • Zevallos Games, Horacio
  • Sector San Gabriel Alto, Pueblo Joven J.C.M.
  • Las Lomas
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 10 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 10 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 196
  • Urbanización P.J. Viña Alta
  • Urbanización Lagunas de La Molina - 1ra Etapa
  • Urbanización Lagunas de La Molina - 2da Etapa
  • Urbanización Lagunas de La Molina - 3ra Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 10 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 10 de Octubre, 11:50 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 197
  • Urbanización Capilla Super, Manzana U3/T - Hospital La Errado
  • Urbanización Capilla Super, Manzana U4 - La Errado
  • Urbanización Capilla
  • Urbanización Las Colinas
  • Urbanización Portada del Sol, 2da Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 10 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 10 de Octubre, 8:00 pm
