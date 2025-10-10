Corte de agua en Lima hoy 10 de octubre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 10 de octubre?

Distrito SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Sector 254

Sector 255 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 10 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 10 de Octubre, 6:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas América, Las

Ampliación Pueblo Joven Monte Bektu

Brilla el Sol - Ampliación

Caminos de la Hermandad

Malvinas, Las

Mariátegui, José Carlos

3 de Mayo

El Paraíso

Villa Limatambo

Zevallos Games, Horacio

Sector San Gabriel Alto, Pueblo Joven J.C.M.

Las Lomas Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 10 de Octubre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 10 de Octubre, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Sector 196

Urbanización P.J. Viña Alta

Urbanización Lagunas de La Molina - 1ra Etapa

Urbanización Lagunas de La Molina - 2da Etapa

Urbanización Lagunas de La Molina - 3ra Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 10 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 10 de Octubre, 11:50 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Sector 197

Urbanización Capilla Super, Manzana U3/T - Hospital La Errado

Urbanización Capilla Super, Manzana U4 - La Errado

Urbanización Capilla

Urbanización Las Colinas

Urbanización Portada del Sol, 2da Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 10 de Octubre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 10 de Octubre, 8:00 pm