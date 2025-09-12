Corte de agua en Lima hoy 12 de septiembre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 12 de septiembre?
LURIN: Corte de Agua hoy
- Urbanización P.J. Tello
- Julio César Tello
LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy
- América, Urbanización APV
- Esperanza, Urbanización APV
- Los Olivos, Urbanización APV
- Suiza Peruana, Urbanización APV
- Tulipanes, Asociación de Vivienda Los
- Parques de Villasol, Asociación Los
- Parques de Villa Sol, Urbanización
- Peregrinos del Señor, Urbanización
- El Tumbo, Urbanización
- Villa del Norte, Urbanización
- Villa Sol 2da Etapa, Urbanización
- Villa Sol 3ra Etapa, Urbanización
- Villa Sol 4ta Etapa, Urbanización
- Villasol IV Et. 12A Prog Viv. Los Olivos
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización Alto El Rosal
- Urbanización Mano de Dios
- Urbanización P.I. Confraternidad, Sección 12 de diciembre
- Urbanización Proyecto Integración Confraternidad
- Urbanización Agrupación El Mirador del Futuro
- Urbanización Agrupación Roca Fuerte
LA MOLINA: Corte de Agua hoy
- Las Lagunas de La Molina - 1ra Etapa
- Las Lagunas de La Molina - 2da Etapa
- Las Lagunas de La Molina - 3ra Etapa
- El Mástil de La Laguna
- El Sol de La Molina - 1ra Etapa
- El Sol de La Molina - 2da Etapa
SANTA ANITA: Corte de Agua hoy
- Urbanización Cristo Rey
- Urbanización Hijos de Perales
- Urbanización Las Malvinas
- Urbanización Nochento
- Urbanización Zona Alta Nochento - Los Eucaliptos
- Urbanización Los Perales
- Urbanización Terrasas
- Urbanización Terrasas de Perales
- Urbanización Las Terrasas
- Urbanización Vista Alegre
- Cooperativa Manuel Correa
- Cooperativa Santa Rosa de Quives
- Cooperativa Virgen de las Nieves
- Urbanización La Achirana 1ra Etapa
- Urbanización La Achirana 2da Etapa
- Urbanización Santa Rosa de Quives