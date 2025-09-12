Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 12 de septiembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 12 de septiembre?

Distrito

LURIN: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización P.J. Tello
  • Julio César Tello
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 12 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 12 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • América, Urbanización APV
  • Esperanza, Urbanización APV
  • Los Olivos, Urbanización APV
  • Suiza Peruana, Urbanización APV
  • Tulipanes, Asociación de Vivienda Los
  • Parques de Villasol, Asociación Los
  • Parques de Villa Sol, Urbanización
  • Peregrinos del Señor, Urbanización
  • El Tumbo, Urbanización
  • Villa del Norte, Urbanización
  • Villa Sol 2da Etapa, Urbanización
  • Villa Sol 3ra Etapa, Urbanización
  • Villa Sol 4ta Etapa, Urbanización
  • Villasol IV Et. 12A Prog Viv. Los Olivos
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 12 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 12 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Alto El Rosal
  • Urbanización Mano de Dios
  • Urbanización P.I. Confraternidad, Sección 12 de diciembre
  • Urbanización Proyecto Integración Confraternidad
  • Urbanización Agrupación El Mirador del Futuro
  • Urbanización Agrupación Roca Fuerte
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 12 de Septiembre, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 12 de Septiembre, 10:00 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Las Lagunas de La Molina - 1ra Etapa
  • Las Lagunas de La Molina - 2da Etapa
  • Las Lagunas de La Molina - 3ra Etapa
  • El Mástil de La Laguna
  • El Sol de La Molina - 1ra Etapa
  • El Sol de La Molina - 2da Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 12 de Septiembre, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 12 de Septiembre, 11:50 pm
Distrito

SANTA ANITA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Cristo Rey
  • Urbanización Hijos de Perales
  • Urbanización Las Malvinas
  • Urbanización Nochento
  • Urbanización Zona Alta Nochento - Los Eucaliptos
  • Urbanización Los Perales
  • Urbanización Terrasas
  • Urbanización Terrasas de Perales
  • Urbanización Las Terrasas
  • Urbanización Vista Alegre
  • Cooperativa Manuel Correa
  • Cooperativa Santa Rosa de Quives
  • Cooperativa Virgen de las Nieves
  • Urbanización La Achirana 1ra Etapa
  • Urbanización La Achirana 2da Etapa
  • Urbanización Santa Rosa de Quives
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 12 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 12 de Septiembre, 8:00 pm
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

