Corte de agua en Lima hoy 12 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 12 de septiembre?

Distrito LURIN: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización P.J. Tello

Julio César Tello Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 12 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 12 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas América, Urbanización APV

Esperanza, Urbanización APV

Los Olivos, Urbanización APV

Suiza Peruana, Urbanización APV

Tulipanes, Asociación de Vivienda Los

Parques de Villasol, Asociación Los

Parques de Villa Sol, Urbanización

Peregrinos del Señor, Urbanización

El Tumbo, Urbanización

Villa del Norte, Urbanización

Villa Sol 2da Etapa, Urbanización

Villa Sol 3ra Etapa, Urbanización

Villa Sol 4ta Etapa, Urbanización

Villasol IV Et. 12A Prog Viv. Los Olivos Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 12 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 12 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Alto El Rosal

Urbanización Mano de Dios

Urbanización P.I. Confraternidad, Sección 12 de diciembre

Urbanización Proyecto Integración Confraternidad

Urbanización Agrupación El Mirador del Futuro

Urbanización Agrupación Roca Fuerte Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 12 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 12 de Septiembre, 10:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Las Lagunas de La Molina - 1ra Etapa

Las Lagunas de La Molina - 2da Etapa

Las Lagunas de La Molina - 3ra Etapa

El Mástil de La Laguna

El Sol de La Molina - 1ra Etapa

El Sol de La Molina - 2da Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 12 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 12 de Septiembre, 11:50 pm

Distrito SANTA ANITA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Cristo Rey

Urbanización Hijos de Perales

Urbanización Las Malvinas

Urbanización Nochento

Urbanización Zona Alta Nochento - Los Eucaliptos

Urbanización Los Perales

Urbanización Terrasas

Urbanización Terrasas de Perales

Urbanización Las Terrasas

Urbanización Vista Alegre

Cooperativa Manuel Correa

Cooperativa Santa Rosa de Quives

Cooperativa Virgen de las Nieves

Urbanización La Achirana 1ra Etapa

Urbanización La Achirana 2da Etapa

Urbanización Santa Rosa de Quives Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 12 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 12 de Septiembre, 8:00 pm