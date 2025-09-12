Cifras preocupantes: hay más muertos por accidentes de tránsito que por homicidios a nivel nacional, según la PNP

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las víctimas de accidentes superan ampliamente a las de homicidios, advirtió la PNP | Fuente: RPP

El violento choque de un bus de transporte público con un guardavía de la Vía de Evitamiento, en Ate, ha dejado como trágico saldo dos personas muertas y al menos nueve heridos.

Al respecto, el general PNP Manuel Vidarte, jefe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía Nacional, advirtió que los fallecidos en las pistas por accidentes de tránsito a nivel nacional superan ampliamente a las víctimas de homicidios, otro de los grandes flagelos que aquejan al país.

“A la fecha, nosotros vamos 2 332 fallecidos en accidentes de tránsito fatales a nivel nacional, muy por encima de lo que son los homicidios y homicidios por proyectil de arma de fuego”, refirió.

El alto mando cuestionó duramente a los conductores que se ponen al volante de vehículos sin tener brevete vigente, tal como el chofer del bus siniestrado en la Vía de Evitamiento.

“Cuando una persona, a sabiendas que no tiene licencia, que no está habilitado, no debería conducir un vehículo. Tiene conocimiento pleno de lo que está haciendo, estaríamos hablando de dolo”, manifestó.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Conductor permanece detenido

Martín Alejandro Effio Dávila, conductor del bus siniestrado en la Vía de Evitamiento, permanece detenido en la sede del Departamento de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, en el distrito de La Victoria.

Luego del accidente, el conductor fue trasladado a la Comisaría PNP de Salamanca, tras lo cual -en horas de la noche- fue derivado a esta dependencia policial especializada.

Como parte de las diligencias iniciales, se le practicó dosaje etílico y examen toxicológico para descartar consumo de alcohol o drogas. Además, brindó su declaración ante el fiscal de turno y la PNP, según fuentes consultadas por RPP.

Según los resultados de los peritajes y declaraciones, la Fiscalía podría solicitar prisión preventiva para el conductor o disponer su libertad con comparecencia, mientras dura el proceso.

Cabe mencionar que, al consultar su documento de identidad en la plataforma del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se confirmó que Effio Dávila no posee licencia de conducir vigente, lo que agravaría su situación legal.