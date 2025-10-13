Corte de agua en Lima hoy 13 de octubre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.
Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.
Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 13 de octubre?
PACHACAMAC: Corte de Agua hoy
- Urbanización Asociación de Vivienda Los Claveles - Parte Alta
- Urbanización Asociación de Vivienda Los Claveles - Parte Baja
- Urbanización Asociación de Vivienda Corazón de Jesús
- Urbanización Sector Las Lomas - Huertos de Manchay
- Urbanización Sector Los Ángeles
- Urbanización A.H. P. de Manchay II - Ampl. Sect. Las Mercedes
- Urbanización C.P.R. H. de Manchay - Sect. Villa Hermosa
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización Ciudad de los Constructores
- Urbanización Ciudad de los Constructores Ampliada
- Urbanización Los Libertadores
- Urbanización Nueva Alianza, Sección José Landazuri Ricketts
- Urbanización Nueva Alianza, Sección Los Ángeles II
- Urbanización Nueva Alianza, Sección Los Ángeles II Ampliada
- Urbanización Nueva Alianza, Sección Alberto Fujimori II
- Urbanización Nueva Alianza, Sección Cerrito Alegre
- Urbanización Pueblos Unidos, Sección Señor de Muruhuay
- Urbanización San José Obrero
- Urbanización San José Obrero Ampliada
- Urbanización Alejandro Toledo
- Urbanización Monte Sinaí
- Urbanización Pueblos Hermanos de Mayobamba
- Urbanización Unidos al Desarrollo