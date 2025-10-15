Corte de agua en Lima hoy 15 de octubre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 15 de octubre?

Distrito RIMAC: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización San Juan de Amancaes

Urbanización San Juan de Amancaes - II Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 15 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 15 de Octubre, 8:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación de Vivienda 1 de Mayo

Asociación de Vivienda 10 de marzo

Asociación de Vivienda Cangallo

Asociación de Vivienda Corazón de Jesús

Asociación de Vivienda Cruz de Motupe - Grupo 1

Asociación de Vivienda Enrique Montenegro

Asociación de Vivienda Integradora Almirante Grau - Sector Héroes del Cenepa

Asociación de Vivienda Integradora Almirante Grau - Sector Laderas de Motupe

Asociación de Vivienda Integradora Manos Unidas - Sector Corazón de Jesús II

Asociación de Vivienda Integradora Manos Unidas - Sector Huanta II Ampliación

Asociación de Vivienda Integradora Nuevo Perú - Sector 1 de enero de Montenegro

Asociación de Vivienda Integradora Nuevo Perú - Sector Buena Vista

Asociación de Vivienda Integradora Nuevo Perú - Sector Virgen del Rosario

Asociación de Vivienda Integradora San José - Sector José Olaya

Asociación de Vivienda Integradora Solidaridad y Progreso

Asociación de Vivienda Integradora Virgen de Fátima - Sector Cerrito Rico

Asociación de Vivienda Isabel Flores de Oliva

Asociación de Vivienda Los Unidos

Asociación de Vivienda Mariátegui 2da Ampliación, José C.

Asociación de Vivienda Nueva Esperanza

Asociación de Vivienda San José Obrero

Asociación de Vivienda San José Obrero Ampliación

Asociación de Vivienda Simón Bolívar 1

Asociación de Vivienda Somos Libres

Asociación de Vivienda Unión y Progreso - Sector Los Claveles

Asociación de Urbanización 1 de Mayo

Asociación de Urbanización 1 de Mayo Ampliación

Asociación de Urbanización 28 de febrero

Asociación de Urbanización 28 de febrero Ampliación - Sector 10

Asociación de Urbanización Cristo de Pachacamilia

Asociación de Urbanización Cristo es Vida

Asociación de Urbanización José Olaya Ampliación

Asociación de Urbanización José Olaya II

Asociación de Urbanización Nuevo Amanecer

Asociación de Urbanización San José

Asociación de Vivienda Popular 10 de marzo

Urbanización Mariscal Cáceres Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 15 de Octubre, 9:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 15 de Octubre, 10:00 pm

Distrito ATE: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Huaycán Zona J (Ampliación)

Urbanización A.H. Huaycán Zona I

Urbanización A.H. Huaycán Zona I (Ampliación)

Urbanización A.H. Huaycán Zona J Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 15 de Octubre, 2:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 15 de Octubre, 11:50 pm