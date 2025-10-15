Corte de agua en Lima hoy 15 de octubre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.
Importancia de las obras y gestión del agua:
Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.
Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:
Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 15 de octubre?
RIMAC: Corte de Agua hoy
- Urbanización San Juan de Amancaes
- Urbanización San Juan de Amancaes - II Etapa
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Asociación de Vivienda 1 de Mayo
- Asociación de Vivienda 10 de marzo
- Asociación de Vivienda Cangallo
- Asociación de Vivienda Corazón de Jesús
- Asociación de Vivienda Cruz de Motupe - Grupo 1
- Asociación de Vivienda Enrique Montenegro
- Asociación de Vivienda Integradora Almirante Grau - Sector Héroes del Cenepa
- Asociación de Vivienda Integradora Almirante Grau - Sector Laderas de Motupe
- Asociación de Vivienda Integradora Manos Unidas - Sector Corazón de Jesús II
- Asociación de Vivienda Integradora Manos Unidas - Sector Huanta II Ampliación
- Asociación de Vivienda Integradora Nuevo Perú - Sector 1 de enero de Montenegro
- Asociación de Vivienda Integradora Nuevo Perú - Sector Buena Vista
- Asociación de Vivienda Integradora Nuevo Perú - Sector Virgen del Rosario
- Asociación de Vivienda Integradora San José - Sector José Olaya
- Asociación de Vivienda Integradora Solidaridad y Progreso
- Asociación de Vivienda Integradora Virgen de Fátima - Sector Cerrito Rico
- Asociación de Vivienda Isabel Flores de Oliva
- Asociación de Vivienda Los Unidos
- Asociación de Vivienda Mariátegui 2da Ampliación, José C.
- Asociación de Vivienda Nueva Esperanza
- Asociación de Vivienda San José Obrero
- Asociación de Vivienda San José Obrero Ampliación
- Asociación de Vivienda Simón Bolívar 1
- Asociación de Vivienda Somos Libres
- Asociación de Vivienda Unión y Progreso - Sector Los Claveles
- Asociación de Urbanización 1 de Mayo
- Asociación de Urbanización 1 de Mayo Ampliación
- Asociación de Urbanización 28 de febrero
- Asociación de Urbanización 28 de febrero Ampliación - Sector 10
- Asociación de Urbanización Cristo de Pachacamilia
- Asociación de Urbanización Cristo es Vida
- Asociación de Urbanización José Olaya Ampliación
- Asociación de Urbanización José Olaya II
- Asociación de Urbanización Nuevo Amanecer
- Asociación de Urbanización San José
- Asociación de Vivienda Popular 10 de marzo
- Urbanización Mariscal Cáceres
ATE: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Huaycán Zona J (Ampliación)
- Urbanización A.H. Huaycán Zona I
- Urbanización A.H. Huaycán Zona I (Ampliación)
- Urbanización A.H. Huaycán Zona J