Activan alarma por incremento de vientos en Lima, Callao y otras regiones de la costa peruana

Lima y Callao están contempladas en las regiones afectadas por incremento de vientos.
Lima y Callao están contempladas en las regiones afectadas por incremento de vientos. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi advirtió que vientos "de ligera a moderada intensidad" golpearán la costa norte y centro del país.

A estar preparados. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre el incremento de vientos en Lima, Callao y otras regiones de la costa peruana.

En su página oficial, el organismo informó que ha activado una alerta amarilla por vientos “de ligera a moderada intensidad”, que golpearán la costa norte y centro del país entre el miércoles y jueves.

“Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”, advirtió el Senamhi.

La alerta amarilla contempla las regiones Áncash, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura. La advertencia está en vigor desde este miércoles hasta mañana, jueves, a las 23:59 horas.

Incremento de vientos en la costa

Según el aviso del Senamhi, este miércoles, 15 de octubre, se prevén “vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, cercanos a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 34 km/h en la costa de Ica”.

En tanto, para el jueves, 16 de octubre, se pronostican “vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, cercanos a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 34 km/h en la costa de Ica”.

