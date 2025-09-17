Corte de agua en Lima hoy 17 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 17 de septiembre?

Distrito PUCUSANA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación Agrupación Villa Hermosa

Asociación Isla Galápagos

Cercado de Pucusana

Urbanización Playa de Naplo

Urbanización Residencial Naplo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 17 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 17 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Carlos Cueto Fernandini - 1ra Etapa

Urbanización Carlos Cueto Fernandini - 2da Etapa

Urbanización Parque El Naranjal - 1ra Etapa

Urbanización Previ

Urbanización Villa del Norte Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 17 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 17 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. 13 de Octubre

Urbanización A.H. Los Amautas

Urbanización Alfonso Ugarte

Urbanización Virgen del Carmen

Urbanización Lourdes Camones Muñoz

Urbanización Santa Cruz de Vista Alegre

Urbanización Siglo XXI

Urbanización Virgen del Carmen

Paraje San Salvador Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 17 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 17 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy Motivo OTROS Localidades / Áreas afectadas Sector 207

Sector 208

Sector 209

Sector 210 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 17 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 18 de Septiembre, 1:00 am

Distrito EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación de Urbanización Alpes, Los

Asociación de Urbanización Encalada y Las Salinas

Urbanización La Pradera de Santa Anita, 2da Etapa

Urbanización La Pradera de Santa Anita Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 17 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 17 de Septiembre, 11:50 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Rincónada de Ate Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 17 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 17 de Septiembre, 11:50 pm