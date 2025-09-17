Corte de agua en Lima hoy 17 de septiembre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.
Importancia de las obras y gestión del agua:
Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.
Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:
Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 17 de septiembre?
PUCUSANA: Corte de Agua hoy
- Asociación Agrupación Villa Hermosa
- Asociación Isla Galápagos
- Cercado de Pucusana
- Urbanización Playa de Naplo
- Urbanización Residencial Naplo
LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy
- Urbanización Carlos Cueto Fernandini - 1ra Etapa
- Urbanización Carlos Cueto Fernandini - 2da Etapa
- Urbanización Parque El Naranjal - 1ra Etapa
- Urbanización Previ
- Urbanización Villa del Norte
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. 13 de Octubre
- Urbanización A.H. Los Amautas
- Urbanización Alfonso Ugarte
- Urbanización Virgen del Carmen
- Urbanización Lourdes Camones Muñoz
- Urbanización Santa Cruz de Vista Alegre
- Urbanización Siglo XXI
- Paraje San Salvador
SAN MARTIN DE PORRES: Corte de Agua hoy
- Sector 207
- Sector 208
- Sector 209
- Sector 210
EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy
- Asociación de Urbanización Alpes, Los
- Asociación de Urbanización Encalada y Las Salinas
- Urbanización La Pradera de Santa Anita, 2da Etapa
- Urbanización La Pradera de Santa Anita
LA MOLINA: Corte de Agua hoy
- Rincónada de Ate