Lima y seis regiones del país en alerta por intensas precipitaciones, descargas eléctricas y ráfagas de viento

A estar preparados. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una alerta amarilla para la sierra de Lima y otras seis regiones del país por precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) “de ligera a moderada intensidad”.

A través de su página oficial, el organismo indicó que las precipitaciones “estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h”.

“Asimismo, se prevé que el incremento de nubosidad se de en horas de la tarde”, agregó el ente estatal.

El Senamhi detalló que los departamentos Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima y Pasco se verán afectados por estas condiciones climatológicas.

La alerta amarilla inició este miércoles y se prolongará hasta el jueves, 18 de septiembre, a las 23:59 horas.



Pronósticos en las regiones afectadas por la alerta amarilla

Según el Senamhi, para este miércoles, 17 de septiembre, se prevén “acumulados de precipitación cercanos a los 14 mm/día en la sierra norte y valores alrededor de los 12 mm/día en la sierra centro”.

En tanto, para el jueves, 18 de septiembre, se esperan “acumulados de precipitación próximos a los 14 mm/día en la sierra norte y valores cercanos a los 12 mm/día en la sierra centro”.

