Corte de agua en Lima hoy 19 de diciembre: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 19 de diciembre?

Distrito LOS OLIVOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Juan Pablo II

Urbanización Enrique Milla Ochoa

Urbanización Los Norteños

Urbanización Los Olivos de Pro

Urbanización Asociación San Javier de Pro

Urbanización Asociación Viviendas Trabajadores Adjudicadas de la Ex-Hacienda Pro

Urbanización Pro Parc 10-I 2da Etapa

Urbanización Puerta de Pro

Urbanización Santa Ana Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 19 de Diciembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 19 de Diciembre, 8:00 pm

Distrito MAGDALENA: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Cercado de Magdalena

Urbanización Orbea Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 19 de Diciembre, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 19 de Diciembre, 10:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo BAJA PRESION EN LAS REDES Localidades / Áreas afectadas Heraldo Negro

Santa Rosa de la Tablada de Lurín

San Francisco de la Tablada de Lurín

Bolívar, CMT Vec. Amp. San Francisco Tablada de Lurín

Tablada de Lurín

César Vallejo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 19 de Diciembre, 3:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 19 de Diciembre, 1:00 pm