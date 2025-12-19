Últimas Noticias
El Anticiclón del Pacífico Sur se acerca al Perú: fenómeno afectará el clima en gran parte del litoral, incluida Lima

El Senamhi ha activado una alerta amarilla en gran parte de la costa, incluida Lima. | Fuente: Senamhi
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

A pocos días del inicio del verano, el Senamhi reportó el arribo del Anticiclón del Pacífico Sur, fenómeno que alterará decididamente el clima en nuestras costas.

A pocos días del inicio del verano -este 21 de diciembre-, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre el próximo arribo del Anticiclón del Pacífico Sur, fenómeno climático que alterará decididamente el clima en gran parte del litoral, incluida Lima.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo informó que el Anticiclón del Pacífico Sur “afectará a la costa peruana este fin de semana debido a su proximidad al continente”.

Según el Senamhi, en las zonas cercanas al litoral, “se espera la presencia de nubosidad acompañada de llovizna, niebla y neblina durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, del 20 al 22 de diciembre”.

“Asimismo, hacia la tarde se prevé el incremento de la velocidad del viento. Estas condiciones podrían generar el levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal”, apuntó.

Alerta amarilla en la costa peruana

Debido al arribo del Anticiclón del Pacífico Sur, el Senamhi activó una alerta amarilla en gran parte de la costa, por el incremento de la velocidad del viento en la costa, “de ligera a moderada intensidad”.

“Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”, se lee en el aviso del Senamhi, publicado en su página web.

Esta alerta amarilla estará vigente hasta el lunes, 22 de diciembre, en las regiones Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.

¿Qué es el Anticiclón del Pacífico Sur?

El Senamhi indicó que el Anticiclón del Pacífico Sur es un sistema atmosférico caracterizado por flujos de viento que se presenta de manera casi permanente sobre el océano Pacífico y que, al desplazarse, "regula las condiciones del tiempo en la costa peruana".

