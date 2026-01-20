Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 20 de enero: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 20 de enero?

Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Roardi
  • Urbanización San Francisco de La Molina
  • Urbanización Jorge Chávez
  • Urbanización Islas del Sol
  • Urbanización Molina Vieja - 1ra Etapa
  • Urbanización Molina Vieja - 2da Etapa
  • Urbanización Remanso de La Molina - 1ra Etapa
  • Urbanización Remanso de La Molina - 2da Etapa
  • Urbanización San Francisco
  • Urbanización Sirius - 1ra Etapa
  • Urbanización Sirius - 2da Etapa
  • Urbanización Sirius - 3ra Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 20 de Enero, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 20 de Enero, 11:50 pm
Distrito

EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Los Libertadores
  • Urbanización Manuel Scorza
  • Urbanización Vicentelo Bajo
  • Urbanización Asociación Alameda de El Agustino
  • Urbanización Asociación Belén
  • Urbanización Asociación Circunvalación
  • Urbanización Cooperativa Bethania
  • Urbanización Cooperativa Talavera de la Reina
  • Urbanización P.J. Vicentelo Bajo
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 20 de Enero, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 20 de Enero, 8:00 pm
Distrito

EL AGUSTINO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Los Libertadores
  • Manuel Scorza
  • Vicente Lo Baudó
  • Asociación Alameda de El Agustino
  • Asociación Belén
  • Asociación Circunvalación
  • Cooperativa Bethania
  • Cooperativa Talavera de la Reina
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 20 de Enero, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 20 de Enero, 11:50 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Fontana
  • Urbanización Residencial Monterrico
  • Urbanización Residencial Monterrico Ampliación Sur
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 20 de Enero, 6:15 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 20 de Enero, 2:15 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Valdiviezo
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 20 de Enero, 6:20 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 20 de Enero, 2:20 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Upis Huascar
  • Zona de Canto Grande
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 20 de Enero, 6:47 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 20 de Enero, 1:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Nuevo Milenio - Urbanización 4 Suyos, Sección 5 de Julio
  • Amplia Liberación - Urbanización
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 20 de Enero, 6:53 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 20 de Enero, 1:00 pm
Distrito

LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 135
  • Urbanización Pampa de Olivares
  • Urbanización Agrupación Artesanal Valle Triunfo
  • Urbanización Compradores del Condominio Los Jazmines
  • Urbanización Propietarios de la Residencial Virgen del Buen Paso
  • Urbanización Asociación de Vivienda Integración Los Olivos
  • Urbanización Propietarios de la Lotización Cajamarquilla
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 20 de Enero, 6:55 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 20 de Enero, 2:50 pm
Distrito

SANTA ANITA: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Coop Los Chancas de Andahuaylas Primera Etapa
  • Urbanización Los Chancas de Andahuaylas Segunda Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 20 de Enero, 7:10 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 20 de Enero, 3:10 pm
Distrito

VENTANILLA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Angamos
  • Urbanización Angamos - Sector III
  • Urbanización Angamos I y II Sectores
  • Urbanización Costa Azul - 27 de Enero
  • Urbanización Costa Azul - Héroes del Pacífico
  • Urbanización Costa Azul - José Olaya
  • Urbanización Costa Azul - Vecinos Unidos
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 20 de Enero, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 20 de Enero, 8:00 pm
Distrito

SAN MIGUEL: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Campillo
  • Herrera
  • Huertecilla
  • Orbea
  • Pando - 4ta Etapa
  • Pando - 5ta Etapa
  • Pershing
  • San Miguelito
  • Santa Florencia
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 20 de Enero, 10:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 20 de Enero, 10:00 pm
Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Año Nuevo
  • Urbanización Año Nuevo - Mza X' 5 Sect - Zona C
  • Urbanización Año Nuevo - Zona E
  • Urbanización Año Nuevo - Sector D
  • Urbanización Año Nuevo - Sector La Primavera
  • Urbanización Año Nuevo - Zona C
  • Urbanización Año Nuevo - Zona D
  • Urbanización Collique
  • Urbanización Septiembre 9 de
  • Urbanización Villa Violeta
  • Urbanización Asociación Túpac Amaru
  • Urbanización Cooperativa La Calichera
  • Urbanización Cooperativa El Carmen
  • Urbanización Cooperativa Pablo VI
  • Urbanización Cooperativa San Hilarión
  • Urbanización Cooperativa Sangarara
  • Urbanización Cooperativa Juan Velasco Alvarado
  • Urbanización Presidente Año Nuevo
  • Urbanización Presidente El Progreso
  • Urbanización Urbanización Los Chasquis
  • Urbanización Urbanización El Pinar
  • Urbanización Urbanización Primavera
  • Urbanización Urbanización Villa Collique
  • Urbanización Urbanización Villa Oropeza
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 20 de Enero, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 20 de Enero, 8:00 pm
Informes RPP

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
