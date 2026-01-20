Corte de agua en Lima hoy 20 de enero: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.
Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.
Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 20 de enero?
- Urbanización Roardi
- Urbanización San Francisco de La Molina
- Urbanización Jorge Chávez
- Urbanización Islas del Sol
- Urbanización Molina Vieja - 1ra Etapa
- Urbanización Molina Vieja - 2da Etapa
- Urbanización Remanso de La Molina - 1ra Etapa
- Urbanización Remanso de La Molina - 2da Etapa
- Urbanización San Francisco
- Urbanización Sirius - 1ra Etapa
- Urbanización Sirius - 2da Etapa
- Urbanización Sirius - 3ra Etapa
Martes 20 de Enero, 1:00 pm
Martes 20 de Enero, 11:50 pm
- Urbanización Los Libertadores
- Urbanización Manuel Scorza
- Urbanización Vicentelo Bajo
- Urbanización Asociación Alameda de El Agustino
- Urbanización Asociación Belén
- Urbanización Asociación Circunvalación
- Urbanización Cooperativa Bethania
- Urbanización Cooperativa Talavera de la Reina
- Urbanización P.J. Vicentelo Bajo
Martes 20 de Enero, 8:00 am
Martes 20 de Enero, 8:00 pm
- Los Libertadores
- Manuel Scorza
- Vicente Lo Baudó
- Asociación Alameda de El Agustino
- Asociación Belén
- Asociación Circunvalación
- Cooperativa Bethania
- Cooperativa Talavera de la Reina
Martes 20 de Enero, 1:00 pm
Martes 20 de Enero, 11:50 pm
- Urbanización Fontana
- Urbanización Residencial Monterrico
- Urbanización Residencial Monterrico Ampliación Sur
Martes 20 de Enero, 6:15 am
Martes 20 de Enero, 2:15 pm
Martes 20 de Enero, 6:20 am
Martes 20 de Enero, 2:20 pm
- Urbanización A.H. Upis Huascar
- Zona de Canto Grande
Martes 20 de Enero, 6:47 am
Martes 20 de Enero, 1:00 pm
- Nuevo Milenio - Urbanización 4 Suyos, Sección 5 de Julio
- Amplia Liberación - Urbanización
Martes 20 de Enero, 6:53 am
Martes 20 de Enero, 1:00 pm
- Sector 135
- Urbanización Pampa de Olivares
- Urbanización Agrupación Artesanal Valle Triunfo
- Urbanización Compradores del Condominio Los Jazmines
- Urbanización Propietarios de la Residencial Virgen del Buen Paso
- Urbanización Asociación de Vivienda Integración Los Olivos
- Urbanización Propietarios de la Lotización Cajamarquilla
Martes 20 de Enero, 6:55 am
Martes 20 de Enero, 2:50 pm
- Urbanización Coop Los Chancas de Andahuaylas Primera Etapa
- Urbanización Los Chancas de Andahuaylas Segunda Etapa
Martes 20 de Enero, 7:10 am
Martes 20 de Enero, 3:10 pm
- Urbanización Angamos
- Urbanización Angamos - Sector III
- Urbanización Angamos I y II Sectores
- Urbanización Costa Azul - 27 de Enero
- Urbanización Costa Azul - Héroes del Pacífico
- Urbanización Costa Azul - José Olaya
- Urbanización Costa Azul - Vecinos Unidos
Martes 20 de Enero, 12:00 pm
Martes 20 de Enero, 8:00 pm
- Campillo
- Herrera
- Huertecilla
- Orbea
- Pando - 4ta Etapa
- Pando - 5ta Etapa
- Pershing
- San Miguelito
- Santa Florencia
Martes 20 de Enero, 10:00 am
Martes 20 de Enero, 10:00 pm
- Urbanización Año Nuevo
- Urbanización Año Nuevo - Mza X' 5 Sect - Zona C
- Urbanización Año Nuevo - Zona E
- Urbanización Año Nuevo - Sector D
- Urbanización Año Nuevo - Sector La Primavera
- Urbanización Año Nuevo - Zona C
- Urbanización Año Nuevo - Zona D
- Urbanización Collique
- Urbanización Septiembre 9 de
- Urbanización Villa Violeta
- Urbanización Asociación Túpac Amaru
- Urbanización Cooperativa La Calichera
- Urbanización Cooperativa El Carmen
- Urbanización Cooperativa Pablo VI
- Urbanización Cooperativa San Hilarión
- Urbanización Cooperativa Sangarara
- Urbanización Cooperativa Juan Velasco Alvarado
- Urbanización Presidente Año Nuevo
- Urbanización Presidente El Progreso
- Urbanización Urbanización Los Chasquis
- Urbanización Urbanización El Pinar
- Urbanización Urbanización Primavera
- Urbanización Urbanización Villa Collique
- Urbanización Urbanización Villa Oropeza
Martes 20 de Enero, 12:00 pm
Martes 20 de Enero, 8:00 pm