El verano no da tregua: Lima y toda la costa peruana soportan altas temperaturas por encima de los 30 grados

Verano desatado. Lima y toda la costa peruana están soportando un marcado incremento de temperaturas, por encima de los 30 grados centígrados; condiciones que se prolongarán por varios días más.

En un comunicado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) indicó que el aumento de temperaturas no solo se da durante el día, sino también durante las noches y madrugadas.

“Se prevé cielo con escasa nubosidad hacia el mediodía y la tarde, condición que favorecerá al incremento de las temperaturas diurnas en Lima Metropolitana y en diversas ciudades costeras”, indicó el organismo.

Según los pronósticos del Senamhi, estas condiciones se presentarán en Lima y en otras regiones de la costa peruana hasta el próximo domingo, 25 de enero.

¿A qué se debe este incremento de temperaturas?

Si bien el incremento de temperaturas es propio del verano en el que nos encontramos, el Senamhi apuntó que las condiciones que se registran actualmente tienen que ver con factores específicos.

“Estas condiciones están asociadas a la disminución de la intensidad de los vientos del sur, en el transcurso de la semana, y al ingreso de vientos del norte. Esto permitirá una mayor disipación de la cobertura nubosa y la generación de un ambiente más cálido, sobre todo en zonas alejadas del litoral”, indicó el ente estatal.

“No obstante, se espera el incremento de la nubosidad hacia horas de la tarde y la noche con probabilidad de lluvia dispersa intermitente, principalmente en distritos alejados del litoral, hacia la noche y la madrugada. Asimismo, no se descartan la ocurrencia de ráfagas de viento hacia el atardecer”, agregó.

Pronósticos para Lima y otras regiones

El Senamhi indicó que, según sus pronósticos, Lima Metropolitana registrará temperaturas máximas entre los 27 °C y 30 °C en los distritos de Lima Oeste y Lima Centro; mientras que, en los distritos ubicados en Lima Este y Lima Norte, se prevén temperaturas alrededor de los 32 °C.

En tanto, se prevén valores entre 32 °C y 37 °C en Piura y Tumbes, entre 30 °C y 36 °C en Lambayeque e Ica, entre 28 °C y 31 °C en La Libertad, 28 °C y 32 °C en la región Lima y Áncash, y entre 25 °C y 30 °C en la costa sur.

