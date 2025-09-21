Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 21 de septiembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este domingo, la suspensión del servicio de agua potable en Lima continuará en diversas zonas como parte del mantenimiento programado por Sedapal.Estas labores son clave para modernizar la infraestructura de almacenamiento y mejorar la distribución del recurso hídrico en la ciudad. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones con anticipación para garantizar su abastecimiento y reducir cualquier inconveniente derivado de la interrupción temporal.

Sedapal ha informado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para ofrecer un servicio más eficiente y de mejor calidad a los ciudadanos de Lima y Callao. Durante la jornada del domingo, distintos distritos experimentarán cortes de agua en horarios específicos, por lo que es importante que los residentes consulten el cronograma y administren adecuadamente el agua almacenada. Este esfuerzo busca fortalecer el sistema de distribución y evitar fallas en el suministro a largo plazo.

Para minimizar el impacto de la restricción, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna en los puntos más afectados para garantizar el acceso al agua potable. Asimismo, la entidad insta a la población a mantenerse informada a través de sus redes sociales y su página web, donde se detallan los horarios y distritos comprometidos en esta medida. Se recomienda hacer un uso eficiente del recurso tanto antes como durante la suspensión del servicio para evitar contratiempos.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, domingo 21 de septiembre?

Distrito

VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy

Motivo
FUGA EN LA CORPORATION
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 1 - Villa El Salvador
  • Sector 2 - Villa El Salvador
  • Sector 3 - Villa El Salvador
  • Sector 4 - Villa El Salvador
  • Sector 5 - Villa El Salvador
  • Sector 6 - Villa El Salvador
  • Sector 7 - Villa El Salvador
  • Sector 8 - Villa El Salvador
  • Sector 9 - Villa El Salvador
  • Sector 10 - Villa El Salvador
  • Sector 11 - Villa El Salvador
  • Sector 12 - Villa El Salvador
  • Sector 13 - Villa El Salvador
  • Sector 14 - Villa El Salvador
  • Sector 15 - Villa El Salvador
  • Sector 16 - Villa El Salvador
  • Sector 17 - Villa El Salvador
  • Sector 18 - Villa El Salvador
  • Sector 19 - Villa El Salvador
  • Sector 20 - Villa El Salvador
  • Sector 21 - Villa El Salvador
  • Sector 22 - Villa El Salvador
  • Sector 23 - Villa El Salvador
  • Sector 24 - Villa El Salvador
  • Sector 25 - Villa El Salvador
  • Sector 26 - Villa El Salvador
  • Sector 27 - Villa El Salvador
  • Sector 28 - Villa El Salvador
  • Sector 29 - Villa El Salvador
  • Sector 30 - Villa El Salvador
  • Sector 31 - Villa El Salvador
  • Sector 32 - Villa El Salvador
  • Sector 33 - Villa El Salvador
  • Sector 324 - Villa El Salvador
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Domingo 21 de Septiembre, 5:55 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Domingo 21 de Septiembre, 4:00 pm
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

