Corte de agua en Lima hoy 21 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Este domingo, la suspensión del servicio de agua potable en Lima continuará en diversas zonas como parte del mantenimiento programado por Sedapal.Estas labores son clave para modernizar la infraestructura de almacenamiento y mejorar la distribución del recurso hídrico en la ciudad. Se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas tomar precauciones con anticipación para garantizar su abastecimiento y reducir cualquier inconveniente derivado de la interrupción temporal.

Sedapal ha informado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para ofrecer un servicio más eficiente y de mejor calidad a los ciudadanos de Lima y Callao. Durante la jornada del domingo, distintos distritos experimentarán cortes de agua en horarios específicos, por lo que es importante que los residentes consulten el cronograma y administren adecuadamente el agua almacenada. Este esfuerzo busca fortalecer el sistema de distribución y evitar fallas en el suministro a largo plazo.

Para minimizar el impacto de la restricción, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna en los puntos más afectados para garantizar el acceso al agua potable. Asimismo, la entidad insta a la población a mantenerse informada a través de sus redes sociales y su página web, donde se detallan los horarios y distritos comprometidos en esta medida. Se recomienda hacer un uso eficiente del recurso tanto antes como durante la suspensión del servicio para evitar contratiempos.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, domingo 21 de septiembre?

Distrito VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Sector 1 - Villa El Salvador

Sector 2 - Villa El Salvador

Sector 3 - Villa El Salvador

Sector 4 - Villa El Salvador

Sector 5 - Villa El Salvador

Sector 6 - Villa El Salvador

Sector 7 - Villa El Salvador

Sector 8 - Villa El Salvador

Sector 9 - Villa El Salvador

Sector 10 - Villa El Salvador

Sector 11 - Villa El Salvador

Sector 12 - Villa El Salvador

Sector 13 - Villa El Salvador

Sector 14 - Villa El Salvador

Sector 15 - Villa El Salvador

Sector 16 - Villa El Salvador

Sector 17 - Villa El Salvador

Sector 18 - Villa El Salvador

Sector 19 - Villa El Salvador

Sector 20 - Villa El Salvador

Sector 21 - Villa El Salvador

Sector 22 - Villa El Salvador

Sector 23 - Villa El Salvador

Sector 24 - Villa El Salvador

Sector 25 - Villa El Salvador

Sector 26 - Villa El Salvador

Sector 27 - Villa El Salvador

Sector 28 - Villa El Salvador

Sector 29 - Villa El Salvador

Sector 30 - Villa El Salvador

Sector 31 - Villa El Salvador

Sector 32 - Villa El Salvador

Sector 33 - Villa El Salvador

Sector 324 - Villa El Salvador Fecha / Hora de inicio de la interrupción Domingo 21 de Septiembre, 5:55 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Domingo 21 de Septiembre, 4:00 pm