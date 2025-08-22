Corte de agua en Lima hoy 22 de agosto: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 22 de agosto?
VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy
- Manuel Arevalo
- Dora Francisca Zea, Sector Vallecito Alto
- 3 de Mayo
- Los Olivos, Vallecito Alto
- El Paraíso
- Las Rocas
- Valle Alegre
- Valle Hermoso
- Villa Progreso
- Villa Santa Rosa, Sector Valle Alto
- Precursores, Sector Los Forestales
- José Carlos Mariátegui, Sector Valle Alto
COMAS: Corte de Agua hoy
- Urbanización Collique
- Urbanización Collique IV Zona
- Urbanización Villa Collique
SANTA ANITA: Corte de Agua hoy
- Urbanización Cristo Rey
- Urbanización Hijos de Perales
- Urbanización Lomas de Nocheto
- Urbanización Las Malvinas
- Urbanización Terrazas de Perales
- Urbanización Las Terrazas
- Urbanización Vista Alegre