Corte de agua en Lima hoy 22 de agosto: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 22 de agosto?

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Manuel Arevalo

Dora Francisca Zea, Sector Vallecito Alto

3 de Mayo

Los Olivos, Vallecito Alto

El Paraíso

Las Rocas

Valle Alegre

Valle Hermoso

Villa Progreso

Villa Santa Rosa, Sector Valle Alto

Precursores, Sector Los Forestales

José Carlos Mariátegui, Sector Valle Alto Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 22 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 22 de Agosto, 8:00 pm

Distrito COMAS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Collique

Urbanización Collique IV Zona

Urbanización Villa Collique Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 22 de Agosto, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 22 de Agosto, 8:00 pm

Distrito SANTA ANITA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Cristo Rey

Urbanización Hijos de Perales

Urbanización Lomas de Nocheto

Urbanización Las Malvinas

Urbanización Terrazas de Perales

Urbanización Las Terrazas

Urbanización Vista Alegre Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 22 de Agosto, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 22 de Agosto, 8:00 pm