Corte de agua en Lima hoy 22 de agosto: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 22 de agosto?

Distrito

VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Manuel Arevalo
  • Dora Francisca Zea, Sector Vallecito Alto
  • 3 de Mayo
  • Los Olivos, Vallecito Alto
  • El Paraíso
  • Las Rocas
  • Valle Alegre
  • Valle Hermoso
  • Villa Progreso
  • Villa Santa Rosa, Sector Valle Alto
  • Precursores, Sector Los Forestales
  • José Carlos Mariátegui, Sector Valle Alto
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 22 de Agosto, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 22 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

COMAS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Collique
  • Urbanización Collique IV Zona
  • Urbanización Villa Collique
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 22 de Agosto, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 22 de Agosto, 8:00 pm
Distrito

SANTA ANITA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Cristo Rey
  • Urbanización Hijos de Perales
  • Urbanización Lomas de Nocheto
  • Urbanización Las Malvinas
  • Urbanización Terrazas de Perales
  • Urbanización Las Terrazas
  • Urbanización Vista Alegre
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 22 de Agosto, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 22 de Agosto, 8:00 pm
Tags
Corte de agua Lima Sedapal

