Corte de agua en Lima hoy 22 de octubre: Distritos y horarios afectados

Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.

Importancia de las obras y gestión del agua:

Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.

Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:

Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 22 de octubre?

Distrito SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación Progreso

Proyecto Jesús Poderoso

Urbanización Ciudad de Dios

Urbanización Pamplona Baja

Urbanización Arenal

Urbanización María Misionera

Urbanización Panamericana Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 22 de Octubre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 22 de Octubre, 8:00 pm

Distrito PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Bolívar, Simón

Urbanización A.H. Cerrito La Libertad

Urbanización A.H. Cristo Rey

Urbanización A.H. Espinoza, María Jesús

Urbanización A.H. Los Jazmines

Urbanización A.H. La Ensenada de Chillon

Urbanización A.H. Las Lomas de La Ensenada

Urbanización A.H. Virgen de Fátima

Urbanización A.H. Virgen del Carmen

Urbanización A.H. Virgen del Carmen I

Urbanización A.H. Vista Alegre

Urbanización Asociación Aproviep

Urbanización Asociación de Propietarios Loteo Rustico La Ensenada de Chillon Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 22 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 22 de Octubre, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Huertos de La Molina

Nueva Molina

Descanso de La Molina

Laderas

La Molina Real

San Remo

Sol de La Molina - 1ra Etapa

Sol de La Molina - 2da Etapa

Sol de La Molina - 3ra Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 22 de Octubre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 22 de Octubre, 11:50 pm

Distrito VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy Motivo FUGA EN LA CORPORATION Localidades / Áreas afectadas Sector 322 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 22 de Octubre, 12:36 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 22 de Octubre, 10:32 am

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación de Arbolitos

Asociación Huertos de La Molina

Asociación Vecinal Piedra Viva

Cooperativa Musa - 1ra Etapa

Cooperativa Musa - 2da Etapa

Cooperativa Musa - 4ta Etapa

Cooperativa Musa - 5ta Etapa

Urbanización Las Laderas

Urbanización La Molina Real

Urbanización La Riviera de Monterrico - 1ra Etapa

Urbanización La Riviera de Monterrico - 2da Etapa

Urbanización San Remo

Urbanización El Sol de La Molina - 1ra Etapa

Urbanización El Sol de La Molina - 2da Etapa

Urbanización El Sol de La Molina - 3ra Etapa

Urbanización El Sol de La Molina - 4ta Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Miércoles 22 de Octubre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Miércoles 22 de Octubre, 11:50 pm