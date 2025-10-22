Corte de agua en Lima hoy 22 de octubre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este miércoles, varias zonas de Lima se verán afectadas por una interrupción programada en el suministro de agua potable. Esta medida, anunciada por Sedapal, se debe a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. El objetivo principal es optimizar la infraestructura hídrica, asegurando así una distribución más eficiente del agua en el futuro. Se recomienda encarecidamente a los residentes de las áreas afectadas que tomen las precauciones necesarias con antelación para minimizar el impacto de esta interrupción temporal.
Importancia de las obras y gestión del agua:
Sedapal ha comunicado a través de sus canales oficiales que estas obras son fundamentales para mejorar la calidad del servicio, beneficiando a miles de familias en Lima y Callao. Durante el miércoles, diferentes sectores experimentaron cortes en horarios variables, por lo que es crucial que los vecinos consulten el cronograma establecido y gestionen de manera responsable el agua almacenada. Estas acciones buscan fortalecer el suministro y prevenir problemas a largo plazo en el abastecimiento.
Medidas complementarias y recomendaciones para el miércoles:
Para reducir las molestias a la población, Sedapal implementará medidas adicionales como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad insta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, miércoles 22 de octubre?
SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy
- Asociación Progreso
- Proyecto Jesús Poderoso
- Urbanización Ciudad de Dios
- Urbanización Pamplona Baja
- Urbanización Arenal
- Urbanización María Misionera
- Urbanización Panamericana
PUENTE PIEDRA: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Bolívar, Simón
- Urbanización A.H. Cerrito La Libertad
- Urbanización A.H. Cristo Rey
- Urbanización A.H. Espinoza, María Jesús
- Urbanización A.H. Los Jazmines
- Urbanización A.H. La Ensenada de Chillon
- Urbanización A.H. Las Lomas de La Ensenada
- Urbanización A.H. Virgen de Fátima
- Urbanización A.H. Virgen del Carmen
- Urbanización A.H. Virgen del Carmen I
- Urbanización A.H. Vista Alegre
- Urbanización Asociación Aproviep
- Urbanización Asociación de Propietarios Loteo Rustico La Ensenada de Chillon
LA MOLINA: Corte de Agua hoy
- Huertos de La Molina
- Nueva Molina
- Descanso de La Molina
- Laderas
- La Molina Real
- San Remo
- Sol de La Molina - 1ra Etapa
- Sol de La Molina - 2da Etapa
- Sol de La Molina - 3ra Etapa
VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy
- Sector 322
LA MOLINA: Corte de Agua hoy
- Asociación de Arbolitos
- Asociación Huertos de La Molina
- Asociación Vecinal Piedra Viva
- Cooperativa Musa - 1ra Etapa
- Cooperativa Musa - 2da Etapa
- Cooperativa Musa - 4ta Etapa
- Cooperativa Musa - 5ta Etapa
- Urbanización Las Laderas
- Urbanización La Molina Real
- Urbanización La Riviera de Monterrico - 1ra Etapa
- Urbanización La Riviera de Monterrico - 2da Etapa
- Urbanización San Remo
- Urbanización El Sol de La Molina - 1ra Etapa
- Urbanización El Sol de La Molina - 2da Etapa
- Urbanización El Sol de La Molina - 3ra Etapa
- Urbanización El Sol de La Molina - 4ta Etapa