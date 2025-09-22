Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 22 de septiembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 22 de septiembre?

Distrito

INDEPENDENCIA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Bosque El
  • Diciembre 25 de
  • Domingo de Ramos
  • Enero 18 de
  • Valle Cruz de Mayo
  • Valle Sagrado de los Incas
  • Valle Young
  • Tahuantinsuyo
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 22 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 22 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Inmaculada Concepción
  • Urbanización Señor de Muruhuay
  • Urbanización Alto Monterrey
  • Urbanización Asociación Evangélica Pentecostal Jesucristo
  • Urbanización Asociación Señor de Muruhuay
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 22 de Septiembre, 11:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 22 de Septiembre, 11:00 pm
Distrito

ATE: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Asociación Paraíso del Amauta
  • Urbanización Asociación Paraíso
  • Urbanización Asociación Señor de los Milagros
  • Urbanización Asociación Los Triunfadores
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 22 de Septiembre, 11:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 22 de Septiembre, 11:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. 1 de Septiembre
  • Urbanización A.H. 4 Suyos - Nuevo Milenio, Sector 5 de Julio
  • Urbanización A.H. Casuarinas de Nueva Vida
  • Urbanización A.H. Cerrito La Libertad
  • Urbanización A.H. César Vallejo
  • Urbanización A.H. Corazón de Jesús
  • Urbanización A.H. El Arenal Alto
  • Urbanización A.H. Juan Pablo II - V Etapa, Sector 1
  • Urbanización A.H. Nueva Vida - Sector B
  • Urbanización A.H. Nueva Vida - Zona A
  • Urbanización A.H. Nueva Vida - Zona C
  • Urbanización A.H. P.I. Nuevo Milenio, Sector Colina 14
  • Urbanización A.H. P.I. Nuevo Milenio, Sector Nueva Vida
  • Urbanización A.H. Proyecto Integral Nuevo Milenio, Sector Los Jardines
  • Urbanización A.H. Proyecto Integral Los Ángeles, Sector Cerro Los Pinos
  • Urbanización A.H. Proyecto Integral Los Ángeles, Sector Cerro Los Ángeles
  • Urbanización A.H. San Hilarión, Sector Keiko Sofía
  • Urbanización A.H. Señor de los Milagros II
  • Urbanización Agrupación 1 de Abril
  • Urbanización Agrupación 9 de Febrero
  • Urbanización Agrupación Arenal Alto
  • Urbanización Agrupación César Vallejo II
  • Urbanización Agrupación El Mirador del Futuro
  • Urbanización Agrupación Juan Pablo II - L4
  • Urbanización Agrupación Las Casuarinas de Jicamarca
  • Urbanización Agrupación Mi Perú
  • Urbanización Agrupación Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús
  • Urbanización Agrupación San Martín de Porres, 5ta Etapa Juan Pablo II
  • Urbanización Agrupación Santa Rosita Milagrosa
  • Urbanización Agrupación Santiago Apóstol
  • Urbanización Cooperativa La Sagrada Familia
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 22 de Septiembre, 10:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 22 de Septiembre, 9:00 pm
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

