Corte de agua en Lima hoy 23 de diciembre: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 23 de diciembre?

Distrito LIMA (CERCADO): Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización El Carmen - P.J. Carrizal

Urbanización Conde - Urb. Industrial

Urbanización Zona Industrial Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 23 de Diciembre, 10:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 23 de Diciembre, 10:00 pm

Distrito VILLA MARIA DEL TRIUNFO: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Olivos Vallecito Alto

Urbanización Valle Hermoso

Urbanización Villa Progreso Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 23 de Diciembre, 11:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 23 de Diciembre, 5:00 pm