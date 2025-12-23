Últimas Noticias
Joven murió en fatal accidente de tránsito en Ancón

La víctima perdió el control del motocar que conducía y se estrelló frontalmente con una vivienda en el asentamiento humano San Francisco de Asís.

Lima
Vecinos compartieron imágenes del accidente a través del Rotafono.
Una familia enlutada a poco de celebrarse la Navidad. Un joven murió en un trágico accidente de tránsito, registrado en el asentamiento humano San Francisco de Asís, en el distrito limeño de Ancón.

Según testigos del hecho, la víctima perdió el control del motocar que conducía -en el que transportaba desmonte- y se estrelló frontalmente con una vivienda de dos pisos. Su muerte fue instantánea.

Una unidad del Cuerpo de Bomberos acudió a atender la emergencia, reportada al promediar las 12:30 p.m. del lunes, 22 de diciembre, según consigna la página web de la institución.

Ancón
Accidente en investigación

Los vecinos indicaron que el joven habría perdido el control del motocar, debido a una falla mecánica. Sin embargo, esto debe ser corroborado por las investigaciones, ya en marcha.

El tránsito en la zona estuvo interrumpido por varios minutos, mientras se realizaban las diligencias correspondientes; tras lo cual el fiscal de turno ordenó el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la Morgue Central de Lima.

Lamentablemente, este no ha sido un caso aislado en Lima. En la provincia de Barranca, una persona murió y tres resultaron heridas tras el despiste de un vehículo que iba a más de 150 km/h.

Tags
Ancón Lima Accidente de tránsito

