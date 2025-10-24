Corte de agua en Lima hoy 24 de octubre: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 24 de octubre?
- Urbanización A.H. Javier Heraud
- Urbanización A.H. Imperio
- Urbanización A.H. 1 de Junio
- Urbanización A.H. Laderas de Villa
- Urbanización A.H. 20 de Mayo
- Urbanización A.H. Pacífico Et. I - II
- Urbanización A.H. Los Pinos
- Urbanización A.H. República Democrática Alemana
- Urbanización A.H. San Francisco de Asís
- Urbanización A.H. Sarita Colonia
- Urbanización A.H. Manuel Scorza
- Urbanización Coop. Mercé de Lima, La
- Urbanización A.H. 27 de Julio
Viernes 24 de Octubre, 8:00 am
Viernes 24 de Octubre, 8:00 pm
- Asociación Casa Huerta San Diego
- Asociación Casa Huerta Sol Radiante
- Asociación Granja Huerta Apóstol Santiago
- Centro Poblado San Diego
Viernes 24 de Octubre, 12:00 pm
Viernes 24 de Octubre, 8:00 pm
- Urbanización Lomas de La Molina Vieja
Viernes 24 de Octubre, 1:00 pm
Viernes 24 de Octubre, 11:50 pm
- Huaycán - Urbanización A.H. Huaycán, Zona N
- Huaycán - Asociación San Martín de Porres, Zona N
Viernes 24 de Octubre, 8:00 am
Viernes 24 de Octubre, 8:00 pm