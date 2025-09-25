Corte de agua en Lima hoy 25 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 25 de septiembre?

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Las Praderas

Las Colinas

Portada del Sol

Portada del Sol - 2da Etapa

Portada del Sol - 1ra Etapa de La Molina

Hospital Aeronáutica - Portada del Sol

Praderas de La Molina Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 25 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 25 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización APV Portada del Sol, 3ra Etapa

Urbanización APV Las Praderas

Urbanización Urb Portada del Sol, 3ra Etapa

Urbanización Las Praderas de La Molina Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 25 de Septiembre, 1:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 25 de Septiembre, 11:50 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Cangallo

Urbanización Cangallo Ampl. II Etapa

Urbanización César Vallejo

Urbanización Unión y Amistad - 15 de abril Las Terrazas II

Urbanización Unión y Prog. - Sección Los Claveles

Urbanización Unión y Progreso - Sección 14 de febrero

Urbanización Unión y Progreso - Sección 4 de febrero

Urbanización Unión y Progreso - Sección Laura Bozzo

Urbanización Agrupación 28 de julio

Urbanización Agrupación Mano de Dios III Etapa

Urbanización Asociación Miguel Grau - 8 de octubre Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 25 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 25 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Miraflores Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 25 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 25 de Septiembre, 11:00 pm