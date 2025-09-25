Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Historias de vida o muerte
EP 36 • 46:10
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP218 | INFORMES | Elecciones 2026: ¿cómo elegirán los peruanos a los próximos senadores?
EP 218 • 04:13
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Susana Villarán se negó a decir cuándo aportaron Odebrecht y OAS a sus campañas de 2013 y 2014
EP 1872 • 24:29

Corte de agua en Lima hoy 25 de septiembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 25 de septiembre?

Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Las Praderas
  • Las Colinas
  • Portada del Sol
  • Portada del Sol - 2da Etapa
  • Portada del Sol - 1ra Etapa de La Molina
  • Hospital Aeronáutica - Portada del Sol
  • Praderas de La Molina
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 25 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 25 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización APV Portada del Sol, 3ra Etapa
  • Urbanización APV Las Praderas
  • Urbanización Urb Portada del Sol, 3ra Etapa
  • Urbanización Las Praderas de La Molina
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 25 de Septiembre, 1:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 25 de Septiembre, 11:50 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Cangallo
  • Urbanización Cangallo Ampl. II Etapa
  • Urbanización César Vallejo
  • Urbanización Unión y Amistad - 15 de abril Las Terrazas II
  • Urbanización Unión y Prog. - Sección Los Claveles
  • Urbanización Unión y Progreso - Sección 14 de febrero
  • Urbanización Unión y Progreso - Sección 4 de febrero
  • Urbanización Unión y Progreso - Sección Laura Bozzo
  • Urbanización Agrupación 28 de julio
  • Urbanización Agrupación Mano de Dios III Etapa
  • Urbanización Asociación Miguel Grau - 8 de octubre
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 25 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 25 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

MIRAFLORES: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Miraflores
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 25 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 25 de Septiembre, 11:00 pm
Informes RPP

El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA