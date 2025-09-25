Corte de agua en Lima hoy 25 de septiembre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.
A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.
Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 25 de septiembre?
LA MOLINA: Corte de Agua hoy
- Las Praderas
- Las Colinas
- Portada del Sol
- Portada del Sol - 2da Etapa
- Portada del Sol - 1ra Etapa de La Molina
- Hospital Aeronáutica - Portada del Sol
- Praderas de La Molina
- Urbanización APV Portada del Sol, 3ra Etapa
- Urbanización APV Las Praderas
- Urbanización Urb Portada del Sol, 3ra Etapa
- Urbanización Las Praderas de La Molina
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización Cangallo
- Urbanización Cangallo Ampl. II Etapa
- Urbanización César Vallejo
- Urbanización Unión y Amistad - 15 de abril Las Terrazas II
- Urbanización Unión y Prog. - Sección Los Claveles
- Urbanización Unión y Progreso - Sección 14 de febrero
- Urbanización Unión y Progreso - Sección 4 de febrero
- Urbanización Unión y Progreso - Sección Laura Bozzo
- Urbanización Agrupación 28 de julio
- Urbanización Agrupación Mano de Dios III Etapa
- Urbanización Asociación Miguel Grau - 8 de octubre
MIRAFLORES: Corte de Agua hoy
- Urbanización Miraflores