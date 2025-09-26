Corte de agua en Lima hoy 26 de septiembre: Distritos y horarios afectados

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.
Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 26 de septiembre?
SANTA ANITA: Corte de Agua hoy
- Asociación de Vivienda Enero 29
- Asociación de Vivienda Viña San Francisco
- Cooperativa Benjamin Doig
- Cooperativa Viña San Francisco
- Urbanización Asesor 1ra Etapa
- Urbanización Asesor 2da Etapa
- Urbanización Benjamin Doig
- Urbanización Portada de Ceres
- Urbanización Los Productores
LA MOLINA: Corte de Agua hoy
- Lomas de La Molina Vieja - 2da Etapa
- Lomas de La Molina Vieja
SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy
- Urbanización A.H. Daniel Alcides Carrión
- Urbanización A.H. Eduardo de la Pinella
- Urbanización A.H. Jesús Oropeza
- Urbanización A.H. La Villa Verde
- Urbanización A.H. Las Delicias
- Urbanización A.H. Los Artesanos
- Urbanización A.H. Magistral Horacio Zevallos Gámez
- Urbanización A.H. P.I. Chavín de Huántar - Sector 5 de Mayo
- Urbanización A.H. P.I. Chavín de Huántar - Sector 30 de Agosto
- Urbanización A.H. P.I. Chavín de Huántar - Sector Fe y Alegría
- Urbanización A.H. Sargento Lores
- Urbanización A.H. Villa Hermosa Las Flores - Sector Cruz 10 de Marzo
- Urbanización A.H. Villa Mercedes
- Urbanización Agrupación Las Gardenias
- Urbanización Agrupación Ramiro Priale II
- Urbanización APV Los Álamos de Cantogrande
- Urbanización APV Ramón Castilla
- Urbanización Asociación Buenos Aires
- Urbanización Asociación Villa Mercedes
- Urbanización Cooperativa Huancaray
- Urbanización Cooperativa La Unión
- Urbanización Cooperativa Mariscal Luzuriaga
- Urbanización Cooperativa Vivienda Canto Grande
MIRAFLORES: Corte de Agua hoy
- Urbanización San Antonio
SURQUILLO: Corte de Agua hoy
- Urb. C.R. Dammert
- Muelle Surquillo
SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy
- Urbanización Amauta (Urb. Magisterial)
- Urbanización María Auxiliadora
BELLAVISTA: Corte de Agua hoy
- Urbanización San Joaquín