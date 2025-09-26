Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 26 de septiembre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 26 de septiembre?

Distrito

SANTA ANITA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación de Vivienda Enero 29
  • Asociación de Vivienda Viña San Francisco
  • Cooperativa Benjamin Doig
  • Cooperativa Viña San Francisco
  • Urbanización Asesor 1ra Etapa
  • Urbanización Asesor 2da Etapa
  • Urbanización Benjamin Doig
  • Urbanización Portada de Ceres
  • Urbanización Los Productores
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 26 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 26 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

LA MOLINA: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Lomas de La Molina Vieja - 2da Etapa
  • Lomas de La Molina Vieja
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 26 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 26 de Septiembre, 11:50 pm
Distrito

SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización A.H. Daniel Alcides Carrión
  • Urbanización A.H. Eduardo de la Pinella
  • Urbanización A.H. Jesús Oropeza
  • Urbanización A.H. La Villa Verde
  • Urbanización A.H. Las Delicias
  • Urbanización A.H. Los Artesanos
  • Urbanización A.H. Magistral Horacio Zevallos Gámez
  • Urbanización A.H. P.I. Chavín de Huántar - Sector 5 de Mayo
  • Urbanización A.H. P.I. Chavín de Huántar - Sector 30 de Agosto
  • Urbanización A.H. P.I. Chavín de Huántar - Sector Fe y Alegría
  • Urbanización A.H. Sargento Lores
  • Urbanización A.H. Villa Hermosa Las Flores - Sector Cruz 10 de Marzo
  • Urbanización A.H. Villa Mercedes
  • Urbanización Agrupación Las Gardenias
  • Urbanización Agrupación Ramiro Priale II
  • Urbanización APV Los Álamos de Cantogrande
  • Urbanización APV Ramón Castilla
  • Urbanización Asociación Buenos Aires
  • Urbanización Asociación Villa Mercedes
  • Urbanización Cooperativa Huancaray
  • Urbanización Cooperativa La Unión
  • Urbanización Cooperativa Mariscal Luzuriaga
  • Urbanización Cooperativa Vivienda Canto Grande
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 26 de Septiembre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 26 de Septiembre, 8:00 pm
Distrito

MIRAFLORES: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización San Antonio
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 26 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 26 de Septiembre, 11:00 pm
Distrito

SURQUILLO: Corte de Agua hoy

Motivo
INSTALACION DE GRIFOS CONTRA INCENDIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urb. C.R. Dammert
  • Muelle Surquillo
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 26 de Septiembre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 26 de Septiembre, 11:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Amauta (Urb. Magisterial)
  • Urbanización María Auxiliadora
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 26 de Septiembre, 1:04 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 26 de Septiembre, 11:00 am
Distrito

BELLAVISTA: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización San Joaquín
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 26 de Septiembre, 1:17 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 26 de Septiembre, 6:30 am
En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
