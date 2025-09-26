Corte de agua en Lima hoy 26 de septiembre: Distritos y horarios afectados

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 26 de septiembre?

Distrito SANTA ANITA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación de Vivienda Enero 29

Asociación de Vivienda Viña San Francisco

Cooperativa Benjamin Doig

Cooperativa Viña San Francisco

Urbanización Asesor 1ra Etapa

Urbanización Asesor 2da Etapa

Urbanización Benjamin Doig

Urbanización Portada de Ceres

Urbanización Los Productores Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 26 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 26 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito LA MOLINA: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Lomas de La Molina Vieja - 2da Etapa

Lomas de La Molina Vieja Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 26 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 26 de Septiembre, 11:50 pm

Distrito SAN JUAN DE LURIGANCHO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización A.H. Daniel Alcides Carrión

Urbanización A.H. Eduardo de la Pinella

Urbanización A.H. Jesús Oropeza

Urbanización A.H. La Villa Verde

Urbanización A.H. Las Delicias

Urbanización A.H. Los Artesanos

Urbanización A.H. Magistral Horacio Zevallos Gámez

Urbanización A.H. P.I. Chavín de Huántar - Sector 5 de Mayo

Urbanización A.H. P.I. Chavín de Huántar - Sector 30 de Agosto

Urbanización A.H. P.I. Chavín de Huántar - Sector Fe y Alegría

Urbanización A.H. Sargento Lores

Urbanización A.H. Villa Hermosa Las Flores - Sector Cruz 10 de Marzo

Urbanización A.H. Villa Mercedes

Urbanización Agrupación Las Gardenias

Urbanización Agrupación Ramiro Priale II

Urbanización APV Los Álamos de Cantogrande

Urbanización APV Ramón Castilla

Urbanización Asociación Buenos Aires

Urbanización Asociación Villa Mercedes

Urbanización Cooperativa Huancaray

Urbanización Cooperativa La Unión

Urbanización Cooperativa Mariscal Luzuriaga

Urbanización Cooperativa Vivienda Canto Grande Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 26 de Septiembre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 26 de Septiembre, 8:00 pm

Distrito MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización San Antonio Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 26 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 26 de Septiembre, 11:00 pm

Distrito SURQUILLO: Corte de Agua hoy Motivo INSTALACION DE GRIFOS CONTRA INCENDIO Localidades / Áreas afectadas Urb. C.R. Dammert

Muelle Surquillo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 26 de Septiembre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 26 de Septiembre, 11:00 pm

Distrito SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Amauta (Urb. Magisterial)

Urbanización María Auxiliadora Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 26 de Septiembre, 1:04 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 26 de Septiembre, 11:00 am

Distrito BELLAVISTA: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION DE ROTURA DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización San Joaquín Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 26 de Septiembre, 1:17 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 26 de Septiembre, 6:30 am