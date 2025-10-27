Corte de agua en Lima hoy 27 de octubre: Distritos y horarios afectados

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 27 de octubre?

Distrito CARABAYLLO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación de Propietarios de Vivienda Santa Lucía I

Centro Poblado San Lorenzo

Las Torres de Copacabana - Tabla La Virgen

Las Torres de Copacabana I

Las Torres de Copacabana El Trebol I

Las Torres de Copacabana II

Las Torres de Copacabana III

Las Torres de Copacabana IV

Las Torres de Copacabana San José de Carabayllo

Las Torres de Copacabana - El Manz de Copac

Residencial Santa Rosa de Villa

San Diego de Carabayllo II Etapa

San Diego de Carabayllo III Etapa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 27 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 27 de Octubre, 8:00 pm

Distrito CHACLACAYO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización El Cuadro Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 27 de Octubre, 7:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 27 de Octubre, 7:00 pm

Distrito CHACLACAYO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urb. Cuadro, El Fecha / Hora de inicio de la interrupción Lunes 27 de Octubre, 11:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Lunes 27 de Octubre, 11:00 pm