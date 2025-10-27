Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 27 de octubre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este lunes, diversas zonas de Lima experimentan una interrupción programada en el servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), esta medida es necesaria para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución eficiente del recurso en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas afectadas tomar previsiones con anticipación para reducir el impacto de esta suspensión temporal.

Sedapal ha enfatizado en sus canales oficiales que estos trabajos resultan esenciales para garantizar un servicio de mejor calidad y beneficiar a miles de familias en Lima y Callao. Durante el lunes, diferentes sectores experimentarán cortes en distintos horarios, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y administren responsablemente el agua almacenada. Estas labores buscan reforzar el suministro y prevenir inconvenientes a largo plazo en el abastecimiento.

Para minimizar las molestias a la población, Sedapal ha dispuesto medidas complementarias como la distribución de agua mediante camiones cisterna en puntos estratégicos de las zonas más afectadas. Además, la entidad exhorta a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus redes sociales y su página web oficial, donde se detallan los horarios específicos de la restricción. Para evitar contratiempos, se recomienda hacer un uso responsable del agua antes y durante la suspensión del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, lunes 27 de octubre?

Distrito

CARABAYLLO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación de Propietarios de Vivienda Santa Lucía I
  • Centro Poblado San Lorenzo
  • Las Torres de Copacabana - Tabla La Virgen
  • Las Torres de Copacabana I
  • Las Torres de Copacabana El Trebol I
  • Las Torres de Copacabana II
  • Las Torres de Copacabana III
  • Las Torres de Copacabana IV
  • Las Torres de Copacabana San José de Carabayllo
  • Las Torres de Copacabana - El Manz de Copac
  • Residencial Santa Rosa de Villa
  • San Diego de Carabayllo II Etapa
  • San Diego de Carabayllo III Etapa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 27 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 27 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

CHACLACAYO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización El Cuadro
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 27 de Octubre, 7:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 27 de Octubre, 7:00 pm
Distrito

CHACLACAYO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urb. Cuadro, El
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Lunes 27 de Octubre, 11:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Lunes 27 de Octubre, 11:00 pm
