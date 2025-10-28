Corte de agua en Lima hoy 28 de octubre: Distritos y horarios afectados

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 28 de octubre?

Distrito CHORRILLOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Delicias de Villa (Padres de Familia)

Garzas de Villa, Las

Indoamérica, Sector II

Rinconada de Villa, Sector I

Sagrada Familia, La

Villa Municipal

Asociación A.R.I.A. Delicias de Villa, Zona I

Asociación A.R.I.A. Delicias de Villa, Zona II

Asociación A.R.I.A. Delicias de Villa, Zona III

Asociación A.R.I.A. Zona Dos (Ex-Ganadera)

Asociación Padres de Familia

Asociación Parcelación Villa Baja

Cercado Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 28 de Octubre, 5:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 28 de Octubre, 9:00 pm

Distrito SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Atarjea - Mártires de San Juan

Urbanización San Antonio de Padua

Urbanización Villa Solidaridad - Segunda Etapa

Urbanización Villa Jardín Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 28 de Octubre, 8:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 28 de Octubre, 8:00 pm

Distrito CARABAYLLO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación de Vivienda Autogestionaria San Benito - 8ª Etapa

Asociación de Vivienda Proyecto Integral Las Lomas - Sector Cruz del Norte II

Asociación de Vivienda Villa Nazareth

Agrupación Familiar Primavera Fecha / Hora de inicio de la interrupción Martes 28 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Martes 28 de Octubre, 8:00 pm