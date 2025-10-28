Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Corte de agua en Lima hoy 28 de octubre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este martes, el corte de agua programado en Lima continuará afectando a diversas zonas como parte del plan de mantenimiento del sistema de almacenamiento. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ha señalado que estas labores son fundamentales para optimizar la infraestructura hídrica y asegurar una distribución más eficiente del recurso. Ante esta situación, se recomienda a los ciudadanos de los sectores afectados tomar precauciones y abastecerse con anticipación para reducir el impacto de la interrupción.

Sedapal ha reiterado a través de sus canales oficiales que estas mejoras beneficiarán a miles de familias en Lima y Callao, garantizando un servicio más estable y de mejor calidad. Durante el martes, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los vecinos consulten el cronograma publicado y administren adecuadamente el agua almacenada. Estas intervenciones buscan prevenir futuros inconvenientes y reforzar el sistema de abastecimiento en la ciudad.

Para reducir el impacto de la suspensión del servicio, Sedapal ha puesto en marcha medidas como el reparto de agua mediante camiones cisterna en las zonas con mayor afectación. Asimismo, la entidad recomienda a la población mantenerse informada a través de sus redes sociales y su sitio web, donde se detallan los distritos y horarios precisos de restricción. Para evitar inconvenientes, se aconseja un uso eficiente del agua tanto antes como durante el periodo de corte.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, martes 28 de octubre?

Distrito

CHORRILLOS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Delicias de Villa (Padres de Familia)
  • Garzas de Villa, Las
  • Indoamérica, Sector II
  • Rinconada de Villa, Sector I
  • Sagrada Familia, La
  • Villa Municipal
  • Asociación A.R.I.A. Delicias de Villa, Zona I
  • Asociación A.R.I.A. Delicias de Villa, Zona II
  • Asociación A.R.I.A. Delicias de Villa, Zona III
  • Asociación A.R.I.A. Zona Dos (Ex-Ganadera)
  • Asociación Padres de Familia
  • Asociación Parcelación Villa Baja
  • Cercado
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 28 de Octubre, 5:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 28 de Octubre, 9:00 pm
Distrito

SAN JUAN DE MIRAFLORES: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Atarjea - Mártires de San Juan
  • Urbanización San Antonio de Padua
  • Urbanización Villa Solidaridad - Segunda Etapa
  • Urbanización Villa Jardín
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 28 de Octubre, 8:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 28 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

CARABAYLLO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación de Vivienda Autogestionaria San Benito - 8ª Etapa
  • Asociación de Vivienda Proyecto Integral Las Lomas - Sector Cruz del Norte II
  • Asociación de Vivienda Villa Nazareth
  • Agrupación Familiar Primavera
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Martes 28 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Martes 28 de Octubre, 8:00 pm
Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA