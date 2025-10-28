Últimas Noticias
Primavera de contrastes: Lima reportó noche fría, pero durante el día registra temperaturas "superiores a lo normal"

Los termómetros cayeron hasta 12.6 °C en la noche, pero el panorama cambió durante el día.
Los termómetros cayeron hasta 12.6 °C en la noche, pero el panorama cambió durante el día. | Fuente: Senamhi
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

El Senamhi recordó que la primavera es "una estación de transición hacia el verano", por lo que la ciudadanía no debe descuidarse a fin de evitar problemas respiratorios.

Lima, ciudad de contrastes. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que la capital ha reportado una noche fría en la pasada jornada, pero durante el día se están registrando temperaturas “superiores a lo normal”.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo informó que anoche y durante la madrugada de este martes los termómetros registraron una temperatura mínima de 12.6 °C en su estación de La Molina, al este de la ciudad.

Sin embargo, durante la mañana, los distritos ubicados al centro de la capital sumaron un “segundo día cálido consecutivo”. Al respecto, informó que su estación en Jesús María registró una temperatura máxima de 21.8 °C.

Al respecto, el Senamhi recordó que la primavera es “una estación de transición hacia el verano”, por lo que la ciudadanía no debe descuidarse, a fin de evitar problemas respiratorios debido a estos cambios de temperatura entre el día y la noche.

Friaje en el Perú

Cabe mencionar que actualmente la selva peruana está siendo golpeada por el vigesimoquinto friaje del año, fenómeno que está alterando decisivamente el clima en varias regiones.

En un comunicado, el organismo informó que una masa de aire frío ingresó a territorio nacional la madrugada del lunes, 27 de octubre, y está avanzando desde la selva sur hacia la selva central y norte, hasta que saldrá del país el próximo jueves, 30 de octubre.

“Se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas, vientos con velocidades alrededor de los 45km/h y persistente cobertura nubosa a lo largo del día”, refirió el ente estatal.

“Asimismo, se prevé el descenso de la temperatura durante el día, acompañado de un ambiente más frío y nublado. Durante las noches, el descenso será aún más marcado, especialmente en la selva sur”, añadió.

