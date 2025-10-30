Corte de agua en Lima hoy 30 de octubre: Distritos y horarios afectados

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 30 de octubre?

Distrito RIMAC: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Santa Rosa Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 30 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 30 de Octubre, 8:00 pm

Distrito SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy Motivo EMPALME DE TUBERIA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Potrero Urquizo

Urbanización Los Rosales

Urbanización San Roque

Urbanización Sánchez Cerro

Urbanización El Tortal

Urbanización La Virreyna

Urbanización El Vivero Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 30 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 30 de Octubre, 11:00 pm

Distrito VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION EN LA TOMA Localidades / Áreas afectadas Sector 3-21 Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 30 de Octubre, 2:42 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 30 de Octubre, 12:00 pm

Distrito LURIN: Corte de Agua hoy Motivo REPARACION EN LA TOMA Localidades / Áreas afectadas Urbanización Asociación de Habitantes San Camilo

Urbanización Asociación de Habitantes San José

Urbanización Asociación de Habitantes UPIS San José de Lurín

Urbanización Asociación de Habitantes Villa Alejandro - Primera Etapa

Urbanización Asociación de Habitantes Villa Alejandro - Tercera Etapa

Urbanización Asociación de Habitantes Villa Alejandro II y Ampliación Fecha / Hora de inicio de la interrupción Jueves 30 de Octubre, 3:28 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Jueves 30 de Octubre, 1:00 pm