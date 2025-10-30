Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Corte de agua en Lima hoy 30 de octubre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este jueves, diversas zonas de Lima enfrentarán una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. Estos trabajos, orientados a mejorar la infraestructura de almacenamiento, son esenciales para garantizar una distribución más eficiente del recurso en el futuro. Ante esta medida, se recomienda a los vecinos de las áreas afectadas que tomen previsiones con anticipación para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares.

A través de sus canales oficiales, Sedapal ha reiterado la importancia de estas labores para fortalecer el sistema de suministro y brindar un servicio de mayor calidad a la población de Lima y Callao. Durante la jornada del jueves, diferentes distritos experimentarán cortes en horarios específicos, por lo que es fundamental que los ciudadanos consulten el cronograma oficial y administren con prudencia el agua almacenada. Estas acciones forman parte de un esfuerzo preventivo para evitar futuros inconvenientes en el abastecimiento del recurso.

Para mitigar los efectos de la suspensión, Sedapal ha dispuesto camiones cisterna que distribuirán agua en los sectores más afectados. Asimismo, la entidad recomienda a los ciudadanos mantenerse informados a través de sus redes sociales y página web, donde se detallan los horarios y zonas impactadas. Para evitar mayores inconvenientes, se sugiere un uso eficiente del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, jueves 30 de octubre?

Distrito

RIMAC: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Santa Rosa
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 30 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 30 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

SANTIAGO DE SURCO: Corte de Agua hoy

Motivo
EMPALME DE TUBERIA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Potrero Urquizo
  • Urbanización Los Rosales
  • Urbanización San Roque
  • Urbanización Sánchez Cerro
  • Urbanización El Tortal
  • Urbanización La Virreyna
  • Urbanización El Vivero
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 30 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 30 de Octubre, 11:00 pm
Distrito

VILLA EL SALVADOR: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION EN LA TOMA
Localidades / Áreas afectadas
  • Sector 3-21
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 30 de Octubre, 2:42 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 30 de Octubre, 12:00 pm
Distrito

LURIN: Corte de Agua hoy

Motivo
REPARACION EN LA TOMA
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Asociación de Habitantes San Camilo
  • Urbanización Asociación de Habitantes San José
  • Urbanización Asociación de Habitantes UPIS San José de Lurín
  • Urbanización Asociación de Habitantes Villa Alejandro - Primera Etapa
  • Urbanización Asociación de Habitantes Villa Alejandro - Tercera Etapa
  • Urbanización Asociación de Habitantes Villa Alejandro II y Ampliación
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Jueves 30 de Octubre, 3:28 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Jueves 30 de Octubre, 1:00 pm
Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Corte de agua Lima Sedapal En vivo

RPP TV

En Vivo

Más sobre Obras

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA