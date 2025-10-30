Nuevo crimen en pleno estado de emergencia: asesinan a un conductor dentro su camioneta en Breña

La mañana del jueves 30 de octubre, falleció el conductor de una camioneta color negra en el distrito limeño de Breña, en pleno estado de emergencia de Lima Metropolitana y Callao.

La Policía Nacional del Perú llegó al pasaje 3 de la urbanización Nosiglia, en dicha jurisdicción, en donde encontraron seis casquillos de bala y el cuerpo de la víctima tenía tres impactos de bala. Otro proyectil terminó en una pared de color rosado.

Según un testigo, un auto oscuro le cerró el paso al chofer identificado como Miguel Ángel Apaza Sutizal, de 33 años. Luego vecinos escucharon los disparos.

El chofer Miguel Ángel Apaza Sutizal no tuvo tiempo ni para sacarse el cinturón ni para salir de su vehículo.

Este hombre figura en una nota policial de hace tres años en la que se informó que fue herido de bala también en Breña, en un enfrentamiento vinculado a mafias de construcción civil.

Los vecinos de la urbanización Nosiglia contaron que este crimen ocurre a menos de 14 días de otro asesinato en la misma zona.

"Ha habido un asesinato hace poco, el 15 de octubre también, de un muchacho. Y obviamente todo eso da miedo. Y en agosto también hubo otra balacera. No es que sea usual, sino que de acuerdo a cómo se han ido incrementando todo este tema de delincuencia, es lo que vemos que está aumentando acá en el área", declaró una vecina a RPP.

Personal de la unidad que investiga homicidios se encuentra solicitando videos en una vivienda de la zona.

En tanto, el fiscal de turno acaba de ordenar el levantamiento del cuerpo.