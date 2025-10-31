Corte de agua en Lima hoy 31 de octubre: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.

¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 31 de octubre?

Distrito CARABAYLLO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Asociación de Pobladores El Bosque de Carabayllo

Asociación de Habitantes Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo

Asociación de Habitantes Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo (Amplío)

Asociación de Habitantes Santa Filomena

Asociación de Familia Los Palomares

Asociación de Pobladores Primavera del Chaparral

Asociación de Vivienda Nueva Cajamarca Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 31 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 31 de Octubre, 8:00 pm

Distrito CARABAYLLO: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Autog San Benito - 3ra Etapa

Autog San Benito - 4ta Etapa

Calizal de Carabayllo

Los Jardines del Sector de la Quebrada

Proyecto Integral Las Lomas - Sector Cruz del Norte II

Proyecto Integral Las Lomas - Sector Cruz del Norte II Ampliado

Asociación Comunidad Familia Primavera Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 31 de Octubre, 12:00 pm Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 31 de Octubre, 8:00 pm

Distrito CHORRILLOS: Corte de Agua hoy Motivo LIMPIEZA DE RESERVORIO Localidades / Áreas afectadas Urbanización Cruz de Armatambo

Asociación de Vivienda Cruz de Armatambo Fecha / Hora de inicio de la interrupción Viernes 31 de Octubre, 5:00 am Fecha / Hora de restablecimiento del servicio Viernes 31 de Octubre, 9:00 pm