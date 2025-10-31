Últimas Noticias
Corte de agua en Lima hoy 31 de octubre: Distritos y horarios afectados

El corte de agua afectará varias zonas de Lima.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

EN VIVO Consulta aquí los distritos de Lima y horarios afectados por el corte de agua programado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para hoy.

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.

Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.

Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.


¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 31 de octubre?

Distrito

CARABAYLLO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Asociación de Pobladores El Bosque de Carabayllo
  • Asociación de Habitantes Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo
  • Asociación de Habitantes Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo (Amplío)
  • Asociación de Habitantes Santa Filomena
  • Asociación de Familia Los Palomares
  • Asociación de Pobladores Primavera del Chaparral
  • Asociación de Vivienda Nueva Cajamarca
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 31 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 31 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

CARABAYLLO: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Autog San Benito - 3ra Etapa
  • Autog San Benito - 4ta Etapa
  • Calizal de Carabayllo
  • Los Jardines del Sector de la Quebrada
  • Proyecto Integral Las Lomas - Sector Cruz del Norte II
  • Proyecto Integral Las Lomas - Sector Cruz del Norte II Ampliado
  • Asociación Comunidad Familia Primavera
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 31 de Octubre, 12:00 pm
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 31 de Octubre, 8:00 pm
Distrito

CHORRILLOS: Corte de Agua hoy

Motivo
LIMPIEZA DE RESERVORIO
Localidades / Áreas afectadas
  • Urbanización Cruz de Armatambo
  • Asociación de Vivienda Cruz de Armatambo
Fecha / Hora de inicio de la interrupción
Viernes 31 de Octubre, 5:00 am
Fecha / Hora de restablecimiento del servicio
Viernes 31 de Octubre, 9:00 pm
