Corte de agua en Lima hoy 31 de octubre: Distritos y horarios afectados

Este viernes, la interrupción programada del servicio de agua potable.continuará afectando a distintas zonas de Lima como parte del mantenimiento planificado por Sedapal. Estas labores tienen como finalidad optimizar la infraestructura de almacenamiento y distribución, garantizando un mejor abastecimiento en el futuro. Se recomienda a los ciudadanos de las áreas impactadas tomar previsiones con anticipación para minimizar los inconvenientes y contar con suficiente suministro durante el periodo de corte.
Sedapal ha enfatizado a través de sus canales oficiales que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y beneficiar a los residentes de Lima y Callao. Durante el viernes, diversas zonas verán interrumpido el suministro en horarios específicos, por lo que es crucial que los vecinos revisen el cronograma establecido y gestionen de manera eficiente el agua almacenada. Estas acciones buscan reforzar la red de distribución y prevenir problemas en el abastecimiento a largo plazo.
Para reducir el impacto de la suspensión, Sedapal ha implementado un plan de abastecimiento alternativo mediante camiones cisterna que recorrerán las zonas más afectadas. Asimismo, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las redes sociales y la página web de la entidad, donde se detallan los horarios y distritos involucrados. Para evitar dificultades, se aconseja hacer un uso responsable del agua antes y durante la restricción del servicio.
¿En qué distritos habrá corte de agua hoy, viernes 31 de octubre?
- Asociación de Pobladores El Bosque de Carabayllo
- Asociación de Habitantes Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo
- Asociación de Habitantes Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo (Amplío)
- Asociación de Habitantes Santa Filomena
- Asociación de Familia Los Palomares
- Asociación de Pobladores Primavera del Chaparral
- Asociación de Vivienda Nueva Cajamarca
Viernes 31 de Octubre, 12:00 pm
Viernes 31 de Octubre, 8:00 pm
- Autog San Benito - 3ra Etapa
- Autog San Benito - 4ta Etapa
- Calizal de Carabayllo
- Los Jardines del Sector de la Quebrada
- Proyecto Integral Las Lomas - Sector Cruz del Norte II
- Proyecto Integral Las Lomas - Sector Cruz del Norte II Ampliado
- Asociación Comunidad Familia Primavera
Viernes 31 de Octubre, 12:00 pm
Viernes 31 de Octubre, 8:00 pm
- Urbanización Cruz de Armatambo
- Asociación de Vivienda Cruz de Armatambo
Viernes 31 de Octubre, 5:00 am
Viernes 31 de Octubre, 9:00 pm