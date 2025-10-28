Barcelona negocia partido amistoso en Perú con el que espera ganar millones de euros, informan desde España

¿Lamine Yamal en Lima? Esta es la posibilidad que surgió en las últimas horas, ya que informan desde España que el Barcelona evalúa jugar un partido amistoso en Perú a fines de año, por lo cual ingresaría una gran suma económica para las arcas del club azulgrana.

Mundo Deportivo señaló que la oferta económica es irrechazable (entre 7 y 8 millones de euros) y que la fecha apunta que sea en las últimas dos semanas en diciembre próximo.

"El FC Barcelona está ultimando las negociaciones para disputar un partido amistoso en Perú el próximo mes de diciembre. La propuesta económica es irrechazable y más después de que el club azulgrana haya visto cómo se le caía el partido de Miami contra el Villarreal, por el que según sus previsiones podría haber ingresado unos 6 millones de euros", informó.

El citado medio hizo hincapié que jugar en tierras peruanas sería beneficioso después que fueron cancelados partidos en Miami y Libia.

Pedido de Laporta sobre Perú

Asimismo, se informó que el presidente azulrgrana, Joao Laporta, se citó con los capitanes del equipo, con Hansi Flick y con Deco en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y , tras apoyarlos por perder el clásico ante Real Madrid, les informó que "la oferta que tenía el club para jugar en Perú y de que la voluntad del club es aceptarla por la inyección económica que supone para la entidad".

Las estrellas de Barcelona que llegaría a Lima:

Pedri (España)

Frenkie de Jong (Países Bajos)

Lamnie Yamal (España)

Raphinha (Brasil)

Robert Lewandowski (Polnia)

Jules Koundé (Franci)

Dani Olmo (España)