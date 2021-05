Actriz cómica ‘La Chola Puca’ denunció que su esposo la agredió física y psicológicamente

‘La Chola Puca’ dijo que en la Comisaría de Ate le pusieron trabas para poner su denuncia. | Fuente: Instagram / La Chola Puca

La actriz cómica Susan Cristán, conocida en el ambiente artístico como ‘La Chola Puca’, denunció que ha sido víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte de su esposo.

“Hoy día ha dicho que me va a matar, me va a enterrar en el parque. Son cosas que ya no puedo aguantar”, denunció a través de RPP Noticias la artista.

La actriz indicó, además, que fue sacada a la fuerza de su domicilio.

Susan Cristán interpuso la denuncia contra su cónyuge en la Comisaría de Salamanca, luego de que -aseguró- le pusieran trabas en la dependencia policial de Ate.

Denuncia maltrato

Según su versión, en la Comisaría de Ate, primero, le dijeron que no era su jurisdicción y que debía acudir a la Comisaría de Salamanca y, luego, le pidieron mostrar las lesiones sufridas.

“Fui al de Ate (la Comisaría de Ate), pero me dicen que (mi domicilio) no pertenece a Ate Vitarte, que pertenece a Salamanca. (...) Donde fui a la comisaría, me trataron todo déspota, querían que le muestre lo que me ha hecho (mi esposo)”, comentó.



