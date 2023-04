Rafael López Aliaga considera que las Fuerzas Armadas contribuirán en la labor preventiva, disuasiva y represiva contra la delincuencia en Lima Metropolitana. | Fuente: Andina

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, solicitó este lunes al ministro de Defensa, Jorge Chávez, disponer acciones legales y operativas para que las Fuerzas Armadas se integren al patrullaje de Policía Nacional del Perú (PNP) y de los serenazgos distritales.

A través del oficio N° 57-2023, se precisa que la delincuencia común que azota a Lima Metropolitana se ha "incrementado exponencialmente" y que esto se refleja en los altos índices de victimización y el incremento de la percepción de inseguridad ciudadana.



Además, recuerda que la violencia que suele acompañar los hechos delictivos ocasionó las muertes de dos efectivos de serenazgo municipal de Santiago de Surco y de la provincia constitucional del Callao.

"En tal sentido, por lo expuesto, solicito se sirva a disponer las acciones legales y operativas necesarias para que las Fuerzas Armadas se integren al patrullaje con la Policía Nacional del Perú y de los serenazgos distritales, contribuyendo en la labor preventiva, disuasiva y represiva contra la delincuencia en Lima Metropolitana", indica.



Crímenes de serenos

La tarde del domingo 16 de abril falleció Luis Manrique Pizarro, el sereno del distrito de Santiago de Surco que fue herido de bala cuando intentaba frustrar un robo. El disparo lo habría realizado el ciudadano venezolano Christopher Joseph Fuentes Gonzales, por quien se ofrece 80 mil soles a quien de información de su paradero.

Mientras que Bravo Bramón, un sereno de la Municipalidad del Callao, fue asesinado a balazos el viernes 14 de abril, cuando patrullaba por la concurrida avenida Néstor Gambetta, cerca de la entrada a la zona de Sarita Colonia.

En relación con la propuesta del alcalde de Lima, el presidente del Congreso, José Williams recordó que las Fuerzas Armadas tienen una tarea constitucional en relación a la "defensa del frente externo y también del orden interno" y no podrían estar capturando delincuentes.

"Las Fuerzas Armadas no tienen ninguna tarea en relación con el orden público, soy un militar en retiro, no tenemos responsabilidad en perseguir delincuentes, hacer patrullajes y todas esas cosas, todo aquello tiene que obedecer a una legalidad y eso no está dado", manifestó.

