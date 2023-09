Alcalde de SJL pide que extorsión y sicariato sean catalogados como terrorismo: "Las cosas por su nombre"

Gobierno Alcalde de SJL dio detalles de la cantidad de efectivos que se requeriría en su distrito

El día lunes, la presidenta de la república, Dina Boluarte, anunció que, ante el incremento de la delincuencia, se declarará en estado de emergencia los distritos limeños de San Juan de Lurigancho (SJL), San Martín de Porres (SMP) y el distrito de Sullana en la región Piura.

Esto luego de que en SJL, el distrito más extenso de país, se registraran dos atentados con explosivos en locales de diversión, en los últimos días.

Al respecto, el alcalde de dicha jurisdicción, Jesús Maldonado, en diálogo con RPP Noticias, indicó que los delitos de sicariato y extorsión deberían ser tratados penalmente como terrorismo y no abrir debates sobre calificarlos como "terrorismo urbano".

"Yo soy muy contrario a darle tipologías a las cosas. ¿Qué pasa si esto sucedía al interior del país? ¿Lo llamamos terrorismo rural? El terrorismo es terrorismo (…), tenemos que calificarlo como tal y ser lo absolutamente severos con las normas y leyes que tenemos que han llevado a la pacificación del país, poniendo a estas personas tras las rejas e impedir que sigan delinquiendo", sostuvo.

"Tienen que ser catalogados como terrorismo (…), porque no podemos estar creando más debates sobre si debería ser calificado o no. El país y nuestro distrito está cansado de los largos debates que no aterrizan en medidas concretas que beneficien a los más débiles", agregó.

Cabe resaltar que, conforme a nuestro Código Penal, los delitos de terrorismo tienen penas que van entre los 25 y 35 años de prisión efectiva.

Falta de personal policial

Asimismo, el burgomaestre de SJL indicó que uno de los principales problemas para combatir la delincuencia en su distrito es la falta de personal policial en las calles.

"Nosotros hemos venido trabajando de la mano con la PNP (...) con quienes realizamos actividades de intervención muy importantes. El problema es que no somos la suficiente cantidad. He tenido una comunicación con el ministro del Interior con quien nos hemos reunido y puedo evidenciar su voluntad de trabajar por SJL (…), pero no tenemos la suficiente cantidad", resaltó.

"El Batallón de Asalto que se encuentra en El Potao ha venido a este distrito, pero si ocurriera un Clásico, el batallón tendría que irse a atenderlo y nuevamente dejaría a SJL. El tema es el número de personas permanentes en el distrito", agregó.

En ese sentido, precisó que "según la media de varios distritos", por cada 250 habitantes debería haber un efectivo policial. "SJL debería tener entre 4 mil o 5 mil efectivos y solo tenemos alrededor de 650", alertó.

Además, consideró que la declaratoria de emergencia dle Ejecutivo debería servir "como un marco legal para el ingreso de las FF.AA. y, a partir de ahí, darle facultades también a la PNP".

"(Esto) para facilitar su capacidad de investigación y, sobre todo, de detención de personas que pueden ser sospechosas o, por lo menos, para mejorar un poco la captura de los responsables no solo de estos dos últimos atentados, sino de quienes han generado las 81 muertes en SJL", puntualizó.