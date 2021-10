El párroco Jorge Ramírez precisó que no puso ninguna denuncia policial por el robo y que se encuentra muy feliz por la devolución del cáliz. | Fuente: RPP

Un ladrón devolvió un cáliz de plata bañado en oro, valorizado en 6 500 soles, que había robado de la parroquia Juan XXIII en el Callao.



Luego de varios días, el sujeto que hurtó el cáliz lo devolvió enviándolo por delivery y junto a una carta donde expresaba su arrepentimiento.



"Yo lo he perdonado"

El sacerdote de la parroquia Juan XXIII, Jorge Ramírez, señaló a RPP que en la mañana del viernes llegó una persona de delivery motorizado para entregar una bolsa de papel. El sacerdote pensó en ese momento que le estaban enviando un desayuno. Sin embargo, al abrir el paquete se dio con la sorpresa que era el cáliz robado hace 14 días.



"En la nota él se arrepiente del acto que ha hecho y dice que su hija lo necesitaba, necesitaba dinero, entonces por eso robó y ahora me pide que no lo denuncie porque no quiere dejar sola a su hija. Y que lo perdone y yo lo he perdonado. Después dice que su hija lo vio por eso le pide que detenga todo", indicó el parroco.



No es la primera vez que la parroquia Juan XXIII es asaltada, ya que en otras oportunidades se robaron las sillas, bancas y también las bicicletas que se encontraban en el interior. Por esta razón, se instalaron cámaras de seguridad que lograron registrar el ladrón del cáliz. En el video del día del robo se aprecia como el delincuente se hace pasar como un fiel, se detiene a orar y luego hurta el objeto religioso.



El párroco Jorge Ramírez precisó que no puso ninguna denuncia policial por el robo y que se encuentra muy feliz por la devolución del cáliz.

