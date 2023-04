Carlos Bruce: "El Estado le prohibió a Luis Manrique tener siquiera un palo en la mano para poder defenderse"

Carlos Bruce, alcalde de Surco. | Fuente: Andina

El alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, lamentó este domingo la muerte del sereno Luis Manrique Pizarro, baleado por un delincuente al intentar frustrar un robo, y lo calificó de "héroe" para su distrito.



En entrevista con RPP Noticias, Carlos Bruce aprovechó para cuestionar al Gobierno y e invocó a que "se anime de una vez" para aprobar el dictamen que modifica la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal y que autoriza el uso de armas no letales.

"Luis Manrique es desde hoy un héroe para todos los surcanos. Él no dudó en arriesgar su vida para impedir que un facineroso perpetrara un atraco a una conocida tienda. Lamentablemente el Estado le prohibió a Luis Manrique tener siquiera un palo en la mano para poder defenderse. El Estado le dijo a Luis Manrique que él con sus manos vacías tenía que luchar con un delincuente que tenía un arma de fuego", dijo.

"No sean ingenuos"

Carlos Bruce resaltó estar totalmente a favor de la iniciativa parlamentaria para dotar de armas no letales a los serenos ya que permitirá darles "un bastón" o "gas pimienta".



"Nosotros le daríamos, por ejemplo, rifles con perdigones a un cuerpo de élite para que esto también sirva para imponer el orden ante la delincuencia. Nosotros le daríamos a todos un bastón, a todos les daríamos gas pimienta, porque es lo mínimo que le daríamos para que se defienda ante gente que no tiene ningún respeto por la vida humana", expresó.

Cabe recordar que en marzo el Pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen que modifica la Ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal y que autoriza el uso de armas no letales.

"Surco tiene 1 700 serenos que les pagamos su sueldo todos los meses. Surco invierte en seguridad, pero nos obligan a mandar a los serenos con las manos vacías. Eso no tiene sentido. Los delincuentes no están con las manos vacías. Ellos sí pueden tener no solo bastón y gas pimienta, sino armas de fuego ¿Contra eso cómo vamos a luchar? No sean ingenuos. Necesitamos que los serenos estén mejor equipados para tener una lucha más equitativa contra la delincuencia", manifestó Carlos Bruce.

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter