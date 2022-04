Robo a cambista en Cercado de Lima | Fuente: RPP

Un joven cambista fue asaltado al promediar al mediodía de este viernes en el Cercado de Lima tras ser contactado para realizar una transacción de dinero en el interior de un estacionamiento.



La víctima, identificada como Armando Roque Ortega (26), acudió hasta una cochera ubicada en la cuadra 10 del jirón de la Unión creyendo que un presunto cliente iba a cambiar una gran suma de dinero.



En el interior del estacionamiento fue interceptado por delincuentes que lo maniataron, asaltaron y luego escaparon a bordo de una motocicleta lineal y en otro vehículo.



Personal de la Dirincri de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó hasta la cochera, donde hallaron al joven cambista, y procedieron a cercar la zona tras el asalto.

Tras una hora de trabajo, los peritos de criminalística también acudieron para investigar el hecho al registrarse un hecho de violencia.

Posteriormente, el personal de la PNP se retiró con rumbo a la sede de la Dirincri para realizar las manifestaciones correspondientes de ley.



"Espacio Vital": La doctora Úrsula Pérez Verástegui, médico infectóloga de la clínica Javier Prado, explicó que el Coxsackie se produce por un virus y que no es una enfermedad grave, pero no hay tratamiento antiviral. Dijo que este virus se contagia fácilmente y es por contacto. Normalmente se da en niños, pero también pueden contagiarse los adultos. La especialista agregó que no se complica, pero condiciona a la deshidratación de los niños y puede condicionar a una hospitalización. Recomendó que ante la aparición de esta enfermedad se requiere un aislamiento de unos diez días.

