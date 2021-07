Comas: delincuentes asaltaron a mujer que acudía a vacunarse y perdió su DNI

Afortunadamente, la mujer pudo ser vacunada. | Fuente: RPP

Giovanna Espada, de 45 años, denunció que delincuentes la asaltaron esta madrugada, cuando se dirigía al parque zonal Sinchi Roca, en Comas, para ser vacunada contra la COVID-19.

Los malvivientes le arrebataron todas sus pertenencias, entre ellas su DNI, documento indispensable para poder participar de la segunda Vacunatón, que se realiza este fin de semana.

“Lo que pasa es que en la avenida Túpac Amaru me robaron, me jalonearon, me robaron todo lo que tenía. En ese momento tenía mi DNI. Estaba viviendo a vacunarme como me corresponde. Me quitaron todo”, señaló a RPP Noticias.

“He venido así y he dado mi explicación a las señoritas, que me dijeron que me tenía que sacar un C4 (Certificado de Inscripción) en la comisaría. Pero, hasta ir allá, voy a perder el tiempo, porque mi cola ya estaba (separada)”, añadió.

Preocupación

La mujer contó que pasó momentos de tensión, ya que, muy aparte del susto vivido en el asalto, temía no poder vacunarse contra la COVID-19 debido a que no tenía su documento de identidad.

Sin embargo, gracias a la colaboración de agentes de la Policía Nacional que se encontraban resguardando el parque zonal Sinchi Roca, Giovanna Espada pudo tramitar su C4 rápidamente y así ingresar al centro de vacunación.

“Con la ayuda de los oficiales, con la ayuda de los policías, me ayudaron a sacar mi C4 en ese momento, para recibir mi vacuna. Estoy muy agradecida con los policías y a usted, joven, que está pendiente de todos los casos”, señaló la mujer a nuestro periodista.

