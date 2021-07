El ministro de Salud pidió no descuidar las medidas de prevención. | Fuente: Foto: Minsa

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que en los últimos días se han detectado tres nuevos casos de la variante delta de la COVID-19 en Lima, con lo que se incrementa a 15 a nivel nacional. Según detalló, estos nuevos casos han sido detectados en el Cercado de Lima, Comas y San Martín de Porres.

"En estos últimos días se han confirmado tres nuevos casos, ya son 15 casos en Lima, pero por la forma como están apareciendo en distintos distritos, unos no relacionados con otros, lo que quiere decir es que el virus está expandiéndose, no solo por todo Lima, no solo en Arequipa, sino es muy probable en otras regiones y lo vamos a ir detectando. Estamos preparados para eso y parte de eso es la vacunación", señaló.

Desde el Parque Zonal Huiracocha, en San Juan de Lurigancho, donde se inició la segunda Vacunatón, el titular del sector Salud, Óscar Ugarte, precisó que en el caso de Cercado de Lima (Mirones) sí tiene relación con el anterior que se detectó en esta zona, pero los otros dos casos de Comas y San Martín de Porres no tienen relación con el núcleo familiar.

"Por lo tanto, esto quiere decir que el virus se está expandiendo y debemos estar protegidos", detalló Ugarte. Como se recuerda, hasta antes de lo anunciado solo se había identificado cuatro casos de la variante india en la región de Arequipa y ocho en Lima.

En este contexto, Ugarte hizo un llamado a la población a acudir a los distintos vacunatorios para recibir su primera o segunda dosis, según corresponda, a fin de estar protegidos ante la pandemia del coronavirus y sus variantes detectadas en el país.

"El virus se está expandiendo y esto es un riesgo para las personas que no han vuelto por su segunda dosis porque están desprotegidos y pueden ser afectados por la variante delta", manifestó.

Al respecto, el Ministerio de Salud recuerda que una dosis solo protege un 30%, mientras que cuando se aplica la segunda dosis esta protección alcanza a más del 80%. Cabe recordar que en el caso de Lima y Callao se han habilitado 72 centros de vacunación, de las cuales 22 atienden en modalidad de Vacunatón durante 36 horas ininterrumpidas y 50 en horario regular.

