Familiares de la escolar secuestrada en Comas decidieron que la Policía no participe en el proceso de liberación

Policiales / Crímenes Comas: familiares de escolar secuestrada decidieron que la Policía no participe en el proceso de liberación

Los padres de la escolar Valeria Vásquez Barrientos (12), quien fue secuestrada por cuatro delincuentes en Comas, han decidido que la Policía Nacional no participe en el proceso de liberación de la menor. Así lo anunció esta mañana el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic) de la PNP, Óscar Arriola.

En La Rotativa del Aire, el mando policial detalló que, aparentemente, los familiares de la pequeña Valeria fueron atemorizados por los secuestradores.

“La familia se ha reservado el derecho de hacer participar a la Policía, y las razones son obvias, porque pueden haber sido atemorizados por los delincuentes. Nosotros comprendemos eso y no hemos tomado contacto con la familia desde el primer día”, declaró.

Arriola precisó que, si bien acatan la decisión de los padres, los agentes policiales realizan un despliegue por las inmediaciones de la Calle 7, en la urbanización El Pinar, donde la menor fue interceptada por los raptores.

“Lo que no podemos, y es un derecho de la familia y se comprende, es conversar fluidamente con la familia para ver algunos aspectos. No es la primera vez que pasa. He trabajado muchos años en secuestro y había algunos casos en que la familia decidía no ver a la Policía”, indicó el alto mando.

La menor lleva casi cuatro días secuestrada y, según declaraciones de su propio padre, los raptores exigen la cuantiosa suma de S/ 3 millones para liberarla.

El caso

El secuestro se produjo cerca de las 2:00 p.m. del lunes, 11 de diciembre, cuando Valeria y su hermano menor llegaban a su casa tras salir del colegio John Nash High School.

La menor y su hermano estaban a bordo de una movilidad escolar. De acuerdo con el testimonio de los testigos, el pequeño logró bajar del vehículo e ingresar sin inconvenientes a la vivienda.

Sin embargo, Valeria fue interceptada por una miniván color plateada, de donde bajaron cuatro hombres encapuchados que portaban chalecos de la PNP.

Vásquez Barrientos fue subida a la fuerza al vehículo de los raptores. Todo ocurrió frente a sus compañeros de colegios, su hermano y sus vecinos, que nada pudieron hacer.