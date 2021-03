Comas: mujer fue arrastrada por delincuente para robarle su cartera [VIDEO]

Las cámaras de seguridad captaron el momento del asalto. | Fuente: Rotafono

La señora Margarita, cocinera de un restaurante, fue arrastrada por un delincuente que le robó su cartera. El crimen ocurrió en la urbanización El Álamo, en Comas.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el crimen: los delincuentes, que iban a bordo de un station wagon, interceptaron a la mujer en la puerta de su centro de trabajo.

Uno de los malvivientes bajó del vehículo y amenazó a su víctima con una pistola. La señora opuso resistencia y se aferró a su cartera, por lo que el delincuente procede a jalarla y la tumba al suelo, arrastrándola por unos metros hasta que la mujer soltó sus pertenencias.

Con el botín en su mano, el asaltante abordó nuevamente el automóvil y escapó junto con su cómplice con rumbo desconocido. La mujer resultó herida con golpes y rasmillones.

“Me jaloneó y me jaloneó”

A través del Rotafono, la señora Margarita recordó lo ocurrido: “Llegaba a mi centro de trabajo, temprano, como siempre; y viene un carro blanco y se bajó un sujeto. Me dice ‘Dame tu cartera’. Yo agarré mi cartera porque me sorprendí. Me jaloneó y me jaloneó, me arrastró”.

La mujer hizo un llamado a las autoridades de Comas y a la Policía Nacional para que tomen cartas en el asunto y capturen a los malvivientes. Además, pidió que se refuerce la seguridad en toda la urbanización El Álamo.

“En esta zona debe haber más seguridad. Debemos organizarnos los vecinos, porque hay bastante (inseguridad)”, manifestó.

Comas encabeza la lista de distritos con mayor incidencia de robos en la capital, seguido de San Juan de Lurigancho y La Victoria, según un estudio del Observatorio Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: