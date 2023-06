"Tengo una luquita para darle": delincuente es capturado luego de robar un celular e intenta sobornar a policías

Policiales / Crímenes "Tengo una luquita para darle, jefe, no sea malo", rogó el delincuente

"Tengo una luquita para darle, jefe, no sea malo", rogó el delincuente. | Fuente: RPP

Sergio Antonio Toro Bermeo, un hombre de 22 años, conocido con el alias de 'Luquita', se había convertido en el terror de los conductores y pasajeros de la avenida El Progreso, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho. Precisamente en ese distrito fue capturado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en flagrancia delictiva, tras robar un celular.

Toro Bermeo aprovechaba la congestión vehicular en el cambio de luz del semáforo y se aproximaba rápidamente a elegir a sus víctimas, que se encontraban distraídas, con la luna baja. Es así que se acercó a un taxi e introdujo sigilosamente su mano por la ventana del copiloto para arrebatarle un teléfono a un pasajero.

De inmediato, intentó darse a la fuga. Pero fue capturado por agentes del Grupo Terna, que ya venían siguiendo sus pasos en la zona. Tras una breve persecución, lograron atraparlo.

No obstante, Toro Bermeo no se quedó de brazos cruzados e intentó convencer a las fuerzas del orden para que lo dejen libre, argumentando que tenía una hija. Al ver que este ardid no funcionaba, dijo que tenía una "luquita" (mil soles) para negociar su libertad.

"Jefe, no sea malo. Yo tengo mi hijita. Hay que arreglar. Tú sabes, ya perdí, jefecito. Hay que arreglar. No sea malito. Tengo una 'luquita' para darle, jefe, no sea malo", rogó el delincuente.

Víctima reconoció al delincuente

Los agentes de la PNP no accedieron a los ruegos de Toro Bermeo y, más tarde, el agraviado logró reconocer al delincuente. Finalmente, recuperó el teléfono que había sido robado cuando se encontraba al interior del taxi.

Sergio Antonio Toro Bermeo fue puesto a disposición de la Policía de Caja de Agua para las diligencias de ley.